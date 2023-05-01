Boşanma davası açan kadına polis görümcesinden yasak aşk şoku!







BOŞANMA DAVASI AÇARAK 500 BİN TL TAZMİNAT TALEP ETTİ





YASAK AŞK İDDİASI!







İstanbul'daki bir boşanma davası bazı ilginç detayları ortaya çıkardı. Büşra S., eşine 500 bin TL tazminat ile beraber nafaka talep ederek boşanma davası açtı. Bu arada Mehmet S., eşinin evlilikleri boyunca kendisini aldattığını öne sürerek 600 bin TL ve 600 bin TL maddi tazminat talep etti. Şaşıran bir kadın, polis memuru olan yengesi hakkında bu bilgiyi kocasının aldığından şikayet etti. Söz konusu olayın ardından polis memuru olan yengesi hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.2020 yılında evlenen Büşra-Mehmet S. çifti bir süre sonra ciddi bir tahammülsüzlük geliştirdi. Büşra S. (30), evlilik birliğinin bozulduğunu öne sürdü ve İstanbul Aile Mahkemesi'nde boşanma davası açtı. Büşra S., avukatı aracılığı ile mahkemeye sunduğu boşanma dilekçesinde eşinin kendisine bakmadığını ve evlilik camiasının temellerinin sarsıldığını öne sürerek 500 bin TL tazminat ile birlikte nafaka talebinde bulundu.Mehmet S. ise, eşinin iddiaları üzerine mahkemeye ilginç bir başvuruda bulundu. Eşinin temmuz ayında dava açmasından kısa bir süre sonra A.H. adlı bir erkek ile Bodrum'da bulunan lüks bir otelde sekiz gün tatil yaptığını, eşinin iddialarının da bu kapsamda asılsız olduğunu iddia ederek, halen evli olmasından dolayı zina suçunun sabit kalmasını talep etti. Mehmet S., aldatıldığını iddia ettiği eşinden 600.000 TL maddi ve 600.000 TL manevi tazminat talep etti. Dilekçe sonrası şoke olan Büşra S., eşi polis olan ablasının aracılığıyla bu bilgileri elde ettiğini ve özel yaşamının ihlal edildiğini öne sürerek eşi ve kız kardeşi hakkında suç duyurusunda bulundu. Büşra'nın suç duyurusunda bulunmasının hemen ardından polis görümce hakkında sorışturma başlatıldı.