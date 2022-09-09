SPOR
09 Eylül 2022 - 12:18

Bosphorus Cup'ın Can Yalman Tasarımı Kupası yeni sahibi için geri sayımda

'İstanbul Yelken Açıyor' sloganıyla 22-25 Eylül tarihlerinde 21. kez İstanbul'da düzenlenecek Bosphorus Cup kupası, yeni sahibini bekliyor. 2002 yılından bu yana kazanan ekibe verilen 7 kilogram ağırlığındaki gümüş-kristal kupa, birden fazla uluslararası ödülü olan Türk tasarımcı Can Yalman tarafından yapıldı.

SPOR
09 Eylül 2022 - 12:18
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bosphorus Cup'ın Can Yalman Tasarımı Kupası yeni sahibi için geri sayımda

Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından bir tanesi olan Bosphorus Cup, 21. kez İstanbul'da düzenleniyor. 22-25 Eylül tarihlerinde Miles&Smiles, Jumbo ve All - Accor Live Limitless ana sponsorluğunda, Tersane İstanbul ev sahipliğinde 'İstanbul Yelken Açıyor' sloganıyla düzenlenecek organizasyonun kupası, estetik ve sofistike tasarımıyla göz kamaştırıyor. 2002 yılından bu yana kazanan ekibe verilen 7 kilogram ağırlığındaki kristal-gümüş kupa, birden fazla uluslararası ödülü olan Türk tasarımcı Can Yalman tarafından tasarlandı. Kapalıçarşı'da gümüş ve kristal malzemelerle üretilen sanat eseri niteliğindeki kupa, Bosphorus Cup DNA'sını ortaya koyan orijinal tasarımıyla öne çıkıyor.

Gümüş kupa evine geri dönecek

Geçtiğimiz yıl boyunca Asteriks ekibinde kalan kupa, her sene genel klasman birincisine veriliyor ve bir sene boyunca kazanan ekipte kalıyor. Bu yıl 22-25 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 21. Bosphorus Cup öncesi kupa devir teslim töreni 19 Eylül Pazartesi günü Tersane İstanbul ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Düzenlenecek törende son şampiyon Asteriks ekibi, kupayı organizasyona teslim edecek. 10 ülkeden toplam 100 yelkenlinin yarışacağı 21. Bosphorus Cup'ı genel klasmanda birinci bitiren ekip, 1 yıl boyunca kupanın yeni sahibi olacak.

Orhan Gorbon: "Tüm halkımızı görsel şölene davet ediyoruz"

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
İlginizi Çekebilir
Trabzonspor'da sancılı dönem
Trabzonspor'da sancılı dönem
Galatasaray'da yeni futbolcular ilk antrenmanına çıktı
Galatasaray'da yeni futbolcular ilk antrenmanına çıktı
Türkiye Basketbol Federasyonu'na yeni sponsor
Türkiye Basketbol Federasyonu'na yeni sponsor
Tayfur Bingöl: 'Benim için hasret bitti'
Tayfur Bingöl: 'Benim için hasret bitti'
Trabzonspor Macaristan'da 3 golle yıkıldı
Trabzonspor Macaristan'da 3 golle yıkıldı
Sivasspor 2 puan bıraktı!
Sivasspor 2 puan bıraktı!
Son Haberler
Müge Anlı DJ Gezgin cinayetinde sır perdesi aralandı! DJ Gezgin ölümünde şok iddia gerçekler ortaya çıktı
Müge Anlı DJ Gezgin cinayetinde sır perdesi aralandı! DJ Gezgin ölümünde...
Adnan Oktar'ın hedefin de şimdide 10 yaşındaki kız çocuğu var! Dilek Çelikten yakalandı gerçekler ortaya çıktı
Adnan Oktar'ın hedefin de şimdide 10 yaşındaki kız çocuğu var!...
Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un kızından iPhone 14 için alaycı yorum!
Apple'ın kurucusu Steve Jobs'un kızından iPhone 14 için alaycı yorum!
İndirim haberlerinde bir yenisi daha geldi! Akaryakıtta 12 TL indirim şaşırttı! İllere göre akaryakıt fiyatları
İndirim haberlerinde bir yenisi daha geldi! Akaryakıtta 12 TL indirim...
Teknoloji harikası telefonu satın almak için ne kadar çalışmamız gerekir? iPhone 14 Pro'ya sahip olmak için ülkelerin çalışma süreleri
Teknoloji harikası telefonu satın almak için ne kadar çalışmamız...
Figen Yüksekdağ'ın son kitabına yasak! Örgüt propagandası sayıldı: Toplatılarak imha edilecek
Figen Yüksekdağ'ın son kitabına yasak! Örgüt propagandası sayıldı:...
Uğur Pektaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Ünlü oyuncu maneviyata yöneldi
Uğur Pektaş'ın son halini görenler gözlerine inanamadı! Ünlü oyuncu...
Sibel Can photoshopu fazla yaptı dalga konusu oldu! Bu kadarı da olmaz resmen iki beden inceldi
Sibel Can photoshopu fazla yaptı dalga konusu oldu! Bu kadarı da olmaz...
Havuz başı pozları çok konuşuldu! 110 kilodan 52 kiloya düşen Yeşim Ceren Bozoğlu'nun yeni halini görenler tanıyamadı!
Havuz başı pozları çok konuşuldu! 110 kilodan 52 kiloya düşen Yeşim...
Hayvan yuvası sandığı delikten sır perdesi aralandı! Dünyaya yayılan o görüntüler endişelere neden oldu
Hayvan yuvası sandığı delikten sır perdesi aralandı! Dünyaya yayılan...
Bill Gates gelecekte milyonlar kazandıracak mesleği açıkladı! O meslek Tesla, Google ve Microsoft gelirlerini bile gölgesinde bırakacak
Bill Gates gelecekte milyonlar kazandıracak mesleği açıkladı! O meslek...
Hackerlar iş başında ! Whatsapp tehlike saçıyor! Tek bir kod ile hesabınızı kaybetmeniz an meselesi
Hackerlar iş başında ! Whatsapp tehlike saçıyor! Tek bir kod ile...
3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in sıfır makyaj hali bütün övgüleri topladı!
3 çocuk annesi Bergüzar Korel'in sıfır makyaj hali bütün övgüleri...
Billur Kalkavan sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Billur Kalkavan'dan kanser paylaşımı geldi!
Billur Kalkavan sağlık durumu nasıl, iyileşti mi? Billur Kalkavan'dan...
B sınıfı ehliyeti olanlara müjde: Kamuya kadın erkek memur alımı yapılıyor!
B sınıfı ehliyeti olanlara müjde: Kamuya kadın erkek memur alımı...