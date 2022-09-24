SPOR
24 Eylül 2022 - 18:12

Bosphorus Cup'ta boğaz yarışı nefes kesti

Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından bir tanesi olan 21. Bosphorus Cup'ın ikinci gününde Boğaz Yarışı muhteşem bir atmosferde meydana geldi. Yerli yabancı 900 yelkencinin yer aldığı yarışta yelkenliler, İstanbul Boğazı'nda kıyasıya bir rekabet yaşadı.

SPOR
24 Eylül 2022 - 18:12
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Bosphorus Cup’ta boğaz yarışı nefes kesti


Türkiye'nin dünyaya ihraç ettiği en büyük spor organizasyonlarından bir tanesi olan Bosphorus Cup'ın Boğaz Yarışı ikinci gününde benzersiz görüntüler eşliğinde meydana geldi. 'İstanbul Yelken Açıyor' sloganıyla 21. kez düzenlenen Bosphorus Cup'ın ikinci gününde yelkenciler kıyasıya bir rekabet yaşadı. Dolmabahçe'den start alan, Anadolu Hisarı şamandırası ve Çırağan şamandırası arasındaki hatta dümen kıran yelkenliler, Çırağan Sarayı önünde yarışı tamamladı.

Caddebostan'da şampiyon belli olacak



Muhteşem bir atmosferde gerçekleşen Boğaz Yarışı'nın ardından 21. Bosphorus Cup'ın yeni şampiyonu, yarın Caddebostan açıklarında gerçekleşecek son yarışla belli olacak. Bosphorus Cup'ta dereceye giren takımlara Miles&Smiles'tan toplam 1 milyon Mil hediye edilecek. Boğaz Etabı'nda olduğu gibi Caddebostan Etabı da www.youtube.com/user/BosphorusCup adresinden canlı olarak takip edilebilecek.

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Haber Editörü
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