EKONOMİ
02 Mart 2023 - 22:00

BOTAŞ'tan milyonlara bayram ettiren indirim! O tarihten itibaren faturalar düşecek!

BOTAŞ tarafından vatandaşların beklediği indirim haberi geldi. Son dönemlerde faturalar cep yakar hale gelirken doğal gaza indirim haberi yüzleri güldürdü. Mart ayıyla beraber elektrik üretim amaçlı toptan satış fiyatlarında yüzde 20 oranında indirim yapılırken faturalarında aynı derece indirime gideceği bekleniyor.

EKONOMİ
02 Mart 2023 - 22:00
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BOTAŞ'tan milyonlara bayram ettiren indirim! O tarihten itibaren faturalar düşecek!
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BOTAŞ internet sayfası üzerinden mart ayına dair ilgili tabloyu yayımladı. Doğal gaz da martta geçerli olarak kabul gören abonelerinin tarifesi sabit kalırken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarifede indirime gidildi. Mart ayında satış fiyatı 1000 metreküp doğalgaz için 4 bin 80 TL ödenmesi bekleniyor.

doğal gaz indirimi



Sanayi abonelerinin tarifesinde de yüksek oranda düşüş beklenirken kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 7 bin 124 TL, kademe iki için 11.850 TL olarak kayıtlarda yerini aldı. Aynı zamanda elektrik üretim amaçlı tarifelerde ise 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin TL olarak belirlendi.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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