Mart ayı fiyat listesi BOTAŞ internet sitesinde yayınlandı. Listede; Mart ayında yürürlüğe giren mesken abonelerine yönelik doğal gaz tarifelerinde değişiklik yapılmazken, sanayi abonelerine ve elektrik üretimine yönelik tarifelerde indirime gidildiği görüldü.
GÜNDEM
28 Şubat 2023 - 16:23
BOTAŞ'tan sanayi kuruluşlarına doğal gaz indirimi!
Geçen yıl şubat ayı içerisinde indirim sunan BOTAŞ, elektrik üretimi için gazın toptan satış fiyatlarının Mart ayında yüzde 20, sanayi tesisleri için yüzde 20,95 ile yüzde 26,12 arasında düşürüleceğini duyurdu.
GÜNDEM
28 Şubat 2023 - 16:23
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Bu kapsamda BOTAŞ'ın konut müşterileri için gaz tedarikçilerine Mart ayında uyguladığı satış fiyatı 1.000 metreküp doğal gaz için 4,80 TL olarak belirlendi. Sanayi abonelerine ilk etapta 1.000 metreküp doğalgaz için 7.000 lira, ikinci fazda 11.850 lira olarak belirlendi. Elektrik tarifesi 1.000 metreküp doğal gaz için 12.000 lira olarak açıklandı.
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