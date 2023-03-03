Botoks'a boşa para vermeyin! Bunu evde yapanda kırışıklıklardan eser kalmıyor







BOTOKS YERİNE BUNU UYGULAYIN! EVDE KIRIŞIKLIKLARINIZDAN KURTULMANIN YOLU!

Kadınlar, genellikle kırışıklık karşıtı kremler ve serumları kullanarak cilt bakımlarına özen gösterirler. Bu rutinlerin ardından botoks uygulamaları da sıklıkla tercih edilir. Botoks, özellikle yüz bölgesindeki kırışıklık görünümlerinin giderilmesine yardımcı olur. Ancak, evde hazırlanabilen doğal maskeler de botoksun etkilerini elde etmek için kullanılabilir. Bu nedenle, operasyonlar yerine doğal içeriklere sahip maskelerle kırışıklıklardan kurtulmak daha cazip bir seçenek olabilir.



CİLDİNİZİ SIKILAŞTIRIN VE NEMLENDİRİN

DOMATESİN MUCİZELERİ

Özellikle kadınlar, cilt bakımlarına özel bir zaman ayırmaktadır. Belli bir yaşın üzerinde, ciltte kırışıklık görünümleri ortaya çıkmaya başlar. Bu durumun en temel nedeni, vücudun kolajen üretimindeki yavaşlamadır. Bu nedenle, cilt elastikiyetini kaybetmeye başlar.Botoks, daha etkili sonuçlar elde etmek için kullanılabilecek bir yöntem olmasına rağmen, bazı yan etkileri de olabilmektedir. Yüz bölgesindeki kırışıklıklar, yaşın ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkabileceği gibi, mimikler de bu çizgilerin oluşmasına neden olabilir. Bu çizgilerin oluşmasını önlemek için bir dizi önlem almak gerekmektedir. Özellikle uzmanlar, güneş kremi kullanmadan dışarı çıkılmaması gerektiğini vurgulamaktadır. Bol su tüketimi ve cildin düzenli olarak doğru malzemelerle temizlenmesi de oldukça önemlidir.Domatesin içeriği, cildin nemlenmesine ve sıkılaşmasına yardımcı olmaktadır. Domates maskesi yapmak için öncelikle bir domatesin kabuğunun soyulması ve ezilmesi gerekir. Daha sonra, bir çay kaşığı zeytinyağı eklenerek iyice karıştırılmalıdır. Hazırlanan karışım, temiz bir cilde eşit şekilde uygulanmalıdır. Maske, yüz bölgesinde yirmi dakika kadar kalması gerekmektedir. Sonrasında, cilt bol su ile temizlenmeli ve bu uygulama on beş günde bir tekrarlanmalıdır.