Özellikle kadınlar, cilt bakımlarına özel bir zaman ayırmaktadır. Belli bir yaşın üzerinde, ciltte kırışıklık görünümleri ortaya çıkmaya başlar. Bu durumun en temel nedeni, vücudun kolajen üretimindeki yavaşlamadır. Bu nedenle, cilt elastikiyetini kaybetmeye başlar.
SAĞLIK
03 Mart 2023 - 08:30
Botoks'a boşa para vermeyin! Bunu evde yapanda kırışıklıklardan eser kalmıyor
Vücuttaki kolajen üretimi, yaşın ilerlemesiyle birlikte azalmaktadır. Bu durum, cildin elastikiyetinin giderek azalmasına ve kırışıklık görünümlerinin ortaya çıkmasına neden olur.
SAĞLIK
03 Mart 2023 - 08:30
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BOTOKS YERİNE BUNU UYGULAYIN! EVDE KIRIŞIKLIKLARINIZDAN KURTULMANIN YOLU!Botoks, daha etkili sonuçlar elde etmek için kullanılabilecek bir yöntem olmasına rağmen, bazı yan etkileri de olabilmektedir. Yüz bölgesindeki kırışıklıklar, yaşın ilerlemesiyle birlikte ortaya çıkabileceği gibi, mimikler de bu çizgilerin oluşmasına neden olabilir. Bu çizgilerin oluşmasını önlemek için bir dizi önlem almak gerekmektedir. Özellikle uzmanlar, güneş kremi kullanmadan dışarı çıkılmaması gerektiğini vurgulamaktadır. Bol su tüketimi ve cildin düzenli olarak doğru malzemelerle temizlenmesi de oldukça önemlidir.
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