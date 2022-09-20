YAŞAM
20 Eylül 2022 - 10:35

Boya yüklü tır yoldan uçtu, vatandaş deprem sandı

Amasya'da yolda kontrolden çıkan boya malzemesi yüklü tır yaklaşık 5 metreden aşağı uçtu. Kaza anında çıkan gürültüyü deprem sanan vatandaşlar büyük panik yaşadı.

YAŞAM
20 Eylül 2022 - 10:35
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Boya yüklü tır yoldan uçtu, vatandaş deprem sandı


Edinilen bilgiye göre, İstanbul'dan Kayseri yönüne giden boya malzemesi yüklü 09 V 1847 plakasına sahip tır, Amasya'nın Kapıkaya köyünde kontrolden çıktı ve yaklaşık 5 metreden aşağı uçtu. Dorse kısmındaki boya malzemeleri etrafa dağılarak kullanılamaz hale geldi. Tır sürücüsü Arif Uygur, kazayı tesadüf sonucu yara almadan atlattı.



“Deprem sanıp evden kaçtık, felaket dışarıdaymış”

Evlerinin önünde yaşanan kaza anında çıkan sesle büyük panik yaşadıklarını anlatan vatandaşlardan Aynur Atmaca, “Çok gürültü oldu. Depremden önce bir ses çıkar ya. Aynı onun gibi. Birkaç dakika sürmeden tır aşağı indi. Ne olduğunu anlayamadan evden kaçmaya başladım. Sonra baktım ki felaket dışarıdaymış” ifadelerini kullandı.
Boya malzemelerinin etrafa saçıldığını belirten Halil Kuntum ise “Ben daha önceden böyle bir kaza görmedim” diye konuştu.

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