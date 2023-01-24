Böyle ahlaksızlık olmaz! Esra Ezmeci'ye itiraf etti: Karım 12 erkekle birden... Ünlü psikoloğun bile nutku tutuldu!







ESRA EZMECİ'YE BÜYÜK İTİRAF







Sosyal medya uygulamalarını aktif olarak kullanan Esra Ezmeci, takipçilerine yardımcı olmaya çalışırken sık sık gündeme gelmeye de devam ediyor. Esra Ezmeci soru cevap etkinliklerin itiraflar karşısında yorumlarına devam etse de bu zamana kadar gelenlerin en ağır itirafı geldi. Gelen bu itiraf akıllara durgunluk verdi. Ezmeci, şaşkınlığını gizleyemediİnstagram hesabı üzerinden soru cevap etkinliği düzenleyen uzman isim Esra Ezmeci, takipçilerine yardımcı olurken sorularına ise yanıt veriyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan bu etkinlikte gelen itiraf ise şok yaşattı."Karım beni 12 farklı kişiyle aldatmış, 3 tane çocuğumuz var bir daha yapar mı?" sorusunu sorarak Esra Ezmeci'den yardım istedi. Ezmeci ise bu durum karşısında yanıt verirken karşı tarafı kırmamaya özen gösterdi. 12 rakamının çok fazla olduğunu söylerken evliliğin olumlu ya da olumsuz devam etmesi çocuklar için önemli olurken sağlıklı olmadığını belirtti.