YAŞAM
24 Ocak 2023 - 15:23

Böyle ahlaksızlık olmaz! Esra Ezmeci'ye itiraf etti: Karım 12 erkekle birden... Ünlü psikoloğun bile nutku tutuldu!

Uzman Psikolog Esra Ezmeci, sosyal medya üzerinden takipçileriyle soru cevap etkinliği yaparken gelen itiraf resmen kan dondurdu. takipçilerinden gelen itirafları ve soruları yanıtlayan Ezmeci, bu itiraf karşısında dondu kaldı. Bu zamana kadar gelen en dikkat çeken itiraflardan olan bu mesajı okuyanlar küçük dilini yuttu.

YAŞAM
24 Ocak 2023 - 15:23
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Böyle ahlaksızlık olmaz! Esra Ezmeci'ye itiraf etti: Karım 12 erkekle birden... Ünlü psikoloğun bile nutku tutuldu!
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Sosyal medya uygulamalarını aktif olarak kullanan Esra Ezmeci, takipçilerine yardımcı olmaya çalışırken sık sık gündeme gelmeye de devam ediyor. Esra Ezmeci soru cevap etkinliklerin itiraflar karşısında yorumlarına devam etse de bu zamana kadar gelenlerin en ağır itirafı geldi. Gelen bu itiraf akıllara durgunluk verdi. Ezmeci, şaşkınlığını gizleyemedi

ESRA EZMECİ'YE BÜYÜK İTİRAF

İnstagram hesabı üzerinden soru cevap etkinliği düzenleyen uzman isim Esra Ezmeci, takipçilerine yardımcı olurken sorularına ise yanıt veriyor. Geçtiğimiz günlerde yapılan bu etkinlikte gelen itiraf ise şok yaşattı.



esra ezmeci şok itiraf

"Karım beni 12 farklı kişiyle aldatmış, 3 tane çocuğumuz var bir daha yapar mı?" sorusunu sorarak Esra Ezmeci'den yardım istedi. Ezmeci ise bu durum karşısında yanıt verirken karşı tarafı kırmamaya özen gösterdi. 12 rakamının çok fazla olduğunu söylerken evliliğin olumlu ya da olumsuz devam etmesi çocuklar için önemli olurken sağlıklı olmadığını belirtti. 

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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