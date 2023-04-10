Böyle anne baba olmaz olsun dedirten olay! Bebeklerinin öldüğünü 1 hafta fark etmemişler..













"BİR HAFTADIR UYUYOR ZANNETTİM"

Adana'ya bağlı Ceyhan ilçesinde bir hafta önce yaşamını yitiren 2 aylık kız çocuğu morga kaldırıldı. Çocuğun cansız bedeni evden alınırken uyuşturucu bağımlısı oldukları tespit edilen anne ve babasının bebeklerinin 1 hafta önce öldüğünü fark etmediklerini söyledikleri öğrenildi. Ceyhan ilçesinde Suat ve Ayşegül T., çiftinin evinden kötü kokular gelmeye başladı. Komşuları bu kokudan çok fazla rahatsız olunca durumu hemen polise bildirdiler. Yapılan ihbar üzerine eve gelen polisler, eve girdiklerinde korkunç bir manzara ile karşılaştılar.Çiftin uyuşturucu bağımlısı olduğu tahmin edilirken 2 aylık kızlarının bir hafta önce kendilerinden habersiz öldüğü ortaya çıktı. 'Uyuşturucu kullandığı' tespit edilen ve daha öncesinde poliste kaydı bulunan baba Suat T., polis tarafından aranırken anne, ekip aracına bindirilerek emniyete götürüldü.Gözaltına alınan anne Ayşegül T.'nin polise verdiği ilk ifadesinde eşiyle beraber uyuşturucu kullandığını itiraf ettiği bildirildi. Annenin ifadesinde "Sabah evden çıktım. Anahtarı unutmuş olduğumu fark ettim. Eve giremedim ve itfaiyeyi aradım. Bebeğimin öldüğünü bilmiyordum. Bir hafta öncesinde babasıyla banyo yaptırdık ve sobanın yanına yatırarak uyuttuk. Daha sonra uyanmadı ve ben uyuyor sanıyordum" dediği aktarıldı. Ayşegül T., ifadesi sonrasında sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bebeğin kesin ölüm nedeni ise yapılan otopsi raporunun ardından belirleneceği bilinmekle birlikte, açlıktan ölmüş olabileceği şüphelerinin arttığı söyleniyor.