Böyle anne baba olmaz olsun dedirten olay! Bebeklerinin öldüğünü 1 hafta fark etmemişler..

Adana'ya bağlı Ceyhan ilçesinde bir hafta önce yaşamını yitiren 2 aylık kız çocuğu morga kaldırıldı. Çocuğun cansız bedeni evden alınırken uyuşturucu bağımlısı oldukları tespit edilen anne ve babasının bebeklerinin 1 hafta önce öldüğünü fark etmediklerini söyledikleri öğrenildi. Ceyhan ilçesinde Suat ve Ayşegül T., çiftinin evinden kötü kokular gelmeye başladı. Komşuları bu kokudan çok fazla rahatsız olunca durumu hemen polise bildirdiler. Yapılan ihbar üzerine eve gelen polisler, eve girdiklerinde korkunç bir manzara ile karşılaştılar.
Çiftin uyuşturucu bağımlısı olduğu tahmin edilirken 2 aylık kızlarının bir hafta önce kendilerinden habersiz öldüğü ortaya çıktı. 'Uyuşturucu kullandığı' tespit edilen ve daha öncesinde poliste kaydı bulunan baba Suat T., polis tarafından aranırken anne, ekip aracına bindirilerek emniyete götürüldü.