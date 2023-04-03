Böyle artış görülmedi! Tam 45 aydır yükseliyor: İstanbul'da rekor kırıldı













İstanbul'da tüketici fiyatlarındaki aylık artışlar devam ederken, yıllık enflasyon yavaşlamaya devam etti. Mart ayında İstanbul'da perakende fiyatlarının gelişimini açıklayan İstanbul ücret gelir endeksi bir önceki aya göre %2,95 arttı. Endeksin bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı %73,02 oldu.Üretim fiyatlarını ölçen ve toptan eşya fiyatlarının gelişimini açıklayan toptan eşya fiyat endeksi aylık %4,96 arttı. Toptan eşya fiyat endeksinin yıllık büyümesi ise %74,22 oldu. Aylık perakende fiyatlarda diğer giderler %8,89, giyim %5,32, sağlık ve kişisel bakım ürünleri %4,70, gıda %3,97, konut %2,46, ev eşyası %0,36, ulaşım ve haberleşme %0,17'lik artış, Kültür, eğitim ve eğlencede %4,23'lük düşüş yaşandı. Toptan fiyatlarda geçen aya göre; Hammadde grubunda %13,77, kimyevi maddeler grubunda %4,96, gıda grubunda %4,82, yapı malzemeleri grubunda %3,55, mensucat-G grubunda %1,45, yakacak ve enerjide %0,13, maden grubundaki düşüş ise %1,64 oldu.