EKONOMİ
03 Nisan 2023 - 08:00

Böyle artış görülmedi! Tam 45 aydır yükseliyor: İstanbul'da rekor kırıldı

İTO, Mart ayı içerisinde İstanbul genelinde perakende fiyatların yüzde 2,95, toptan fiyatlarınsa yüzde 4,96 arttığına değindi. İTO'ya göre yıllık enflasyonsa yüzde 73 ve aylık enflasyon çizgisi verilerin açıklanmasından bu yana 45. aya ulaştı. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

EKONOMİ
03 Nisan 2023 - 08:00
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Böyle artış görülmedi! Tam 45 aydır yükseliyor: İstanbul'da rekor kırıldı
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İstanbul'da tüketici fiyatlarındaki aylık artışlar devam ederken, yıllık enflasyon yavaşlamaya devam etti. Mart ayında İstanbul'da perakende fiyatlarının gelişimini açıklayan İstanbul ücret gelir endeksi bir önceki aya göre %2,95 arttı. Endeksin bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı %73,02 oldu.

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Üretim fiyatlarını ölçen ve toptan eşya fiyatlarının gelişimini açıklayan toptan eşya fiyat endeksi aylık %4,96 arttı. Toptan eşya fiyat endeksinin yıllık büyümesi ise %74,22 oldu. Aylık perakende fiyatlarda diğer giderler %8,89, giyim %5,32, sağlık ve kişisel bakım ürünleri %4,70, gıda %3,97, konut %2,46, ev eşyası %0,36, ulaşım ve haberleşme %0,17'lik artış, Kültür, eğitim ve eğlencede %4,23'lük düşüş yaşandı.

Toptan fiyatlarda geçen aya göre; Hammadde grubunda %13,77, kimyevi maddeler grubunda %4,96, gıda grubunda %4,82, yapı malzemeleri grubunda %3,55, mensucat-G grubunda %1,45, yakacak ve enerjide %0,13, maden grubundaki düşüş ise %1,64 oldu.

EDİTÖR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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