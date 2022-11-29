Yemek Tarifleri
29 Kasım 2022 - 09:22

Böyle bir lezzet görülmedi! Kıymalı avcı böreğine herkes bayıldı!

Börekler arasında şüphesiz en çok sevilen tarif olan kıymalı avcı böreği her sofrada bulunması gerektiği düşünülüyor. İster akşam yemeklerinde ister kahvaltılarında yer alacak olan kıymalı avcı böreği beğeni toplamaya devam ediyor. İşte, kıymalı avcı böreği nasıl yapılır, malzemeler nelerdir? İşte detaylar...

Yemek Tarifleri
29 Kasım 2022 - 09:22
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Böyle bir lezzet görülmedi! Kıymalı avcı böreğine herkes bayıldı!


Çay saatlerinin boş geçmemesi için çeşitli tarifler gelirken kıymalı ve bulgurlu ya da galeta unlu avcı böreği yiyenleri mest ediyor. Bu tarifi denemeyen kalmasın. İşte, yedikçe yiyesiniz gelecek kıymalı avcı böreği haberimizde yer almaktadır

KIYMALI AVCI BÖREK MALZEMELERİ

4 adet yufka



300 gr kıyma

3-4 küçük soğan

Yarım su bardağı çekilmiş ceviz içi

1 Türk kahve fincanı ince bulgur

1 kaşık biber salçası ( isteğe bağlı)

Tuz, karabiber, pul biber

Arası için;

1 su bardağı su

1 su bardağı sıvı yağ

Üzeri için;

1 yumurta

Galeta unu

TARİFİ

Kıymayı tavaya alınıp ilk olarak rengi dönene kadar kavurma işlemini yapılır. Devamında içerisine soğan eklenir ve kavurmaya devam edilir. Başka bir kap içerisine bulguru suyla ıslatıp bekletilmesi gerekir. Baharatlar ceviz içi bulgur kıyma ile birleştirildi. 1-2 dakika boyunca malzemeler birbirlerine girecek şekilde karıştırılır. Yufka tezgah üzerine serilir ve su ve sıvı yağ fırçayla beraber sürülür. Üzerine ikinci yufka serilir ve yine aynı karışım sürülür sonra 8 eşit parçaya bölünerek yufka kıymalı harç konulur katlayarak sarılır. 200 derecelik önceden ısıtılmış fırın içerisine börekler koyulur ve kızarana kadar pişirilir. Afiyet olsun.

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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