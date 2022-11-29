Böyle bir lezzet görülmedi! Kıymalı avcı böreğine herkes bayıldı!







KIYMALI AVCI BÖREK MALZEMELERİ







TARİFİ

Çay saatlerinin boş geçmemesi için çeşitli tarifler gelirken kıymalı ve bulgurlu ya da galeta unlu avcı böreği yiyenleri mest ediyor. Bu tarifi denemeyen kalmasın. İşte, yedikçe yiyesiniz gelecek kıymalı avcı böreği haberimizde yer almaktadır4 adet yufka300 gr kıyma 3-4 küçük soğan Yarım su bardağı çekilmiş ceviz içi 1 Türk kahve fincanı ince bulgur 1 kaşık biber salçası ( isteğe bağlı) Tuz, karabiber, pul biber Arası için; 1 su bardağı su 1 su bardağı sıvı yağ Üzeri için; 1 yumurta Galeta unuKıymayı tavaya alınıp ilk olarak rengi dönene kadar kavurma işlemini yapılır. Devamında içerisine soğan eklenir ve kavurmaya devam edilir. Başka bir kap içerisine bulguru suyla ıslatıp bekletilmesi gerekir. Baharatlar ceviz içi bulgur kıyma ile birleştirildi. 1-2 dakika boyunca malzemeler birbirlerine girecek şekilde karıştırılır. Yufka tezgah üzerine serilir ve su ve sıvı yağ fırçayla beraber sürülür. Üzerine ikinci yufka serilir ve yine aynı karışım sürülür sonra 8 eşit parçaya bölünerek yufka kıymalı harç konulur katlayarak sarılır. 200 derecelik önceden ısıtılmış fırın içerisine börekler koyulur ve kızarana kadar pişirilir. Afiyet olsun.