





SOSYAL SİGORTALAR KURUMUNDAN DESTEK ÖDEMESİ







Böyle destek baba oğluna yapmaz! Tek şarta uyana SGK'dan anında 13.000 TL ödeme! Sosyal Sigortalar Kurumu tarafından destek ödemesi verilecek. Bu destek ödemesinden kimler yararlanabilir. Tüm detaylar haberimizde...SGK Kurumu vatandaşları için çeşitli şartlar ve olanaklar sunmaktadır. Son olarak yaptıkları açıklama ile birlikte yeni destek ödemesini açıkladı. Aranan nitelikler neler? Ödemeye ilişkin tüm ayrınlar haberimizde...Sosyal Sigortalar Kurumu çeşitli ödemeler ile birlikte sigortalı insanların yüzlerini güldürmektedir. Bu ödemeler arasından en bilinenlerinden biri de dul ve yetim aylığıdır. Sigortalı kişi vefat ederse ailesi ve çocuklarına maaş bağlanmaktadır. Bağlanan maaş eşi ve çocukları için olabildiği gibi vefat edenin anne ve babası için de olabilmektedir. Maaşların bağlanabilmesi için belirli bir takım şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Kanun yürürlüğe girdikten sonra vefat etmiş olan sigortalı kişiye ölüm aylığı bağlanabilmesi için bazı şartları barındırması gerekmektedir. En az 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalı primli olmaları veya 4/1 A sigortalı kişilerin genel borçlanma süreleri dışında beş yıldan sigortalı ise; toplam 900 gün malul veya yaşlılık aylığı alanlar, veyahut malullük ya da yaşlılık aylığı bağlanması hak kazanmış fakat işlemleri henüz tamamlanamamış, sigortalı olarak çalışmaya başlamaları nedeni ile durmuşsa hayatta olmayan sigortalının hak sahiplerinin dilekçeleri doğrultusunda ölüm aylığı bağlanabilecek.