EKONOMİ
13 Ocak 2023 - 08:45

Böyle destek görülmedi! Kamu bankaları düğmeye bastı: Parası olmayana en büyük destek paketi geliyor! Bu miktarlarda...

Meclisten geçen yeni ödeme tablosu kapsamında kamu bankaları acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara uygun faiz oranlarıyla 50 bin lirayı bulan ihtiyaç kredisi sunacak. Peki, kamu bankalarının sunacağı ihtiyaç kredisi başvuruları nasıl yapılacak, başvuru şartları nelerdir? Detaylar haberimizde...

EKONOMİ
13 Ocak 2023 - 08:45
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Böyle destek görülmedi! Kamu bankaları düğmeye bastı: Parası olmayana en büyük destek paketi geliyor! Bu miktarlarda...


Meclis tarafından onaylanan yeni ödeme tablosu kapsamında Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank gibi kamu bankaları acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlara 50.000 TL'yi bulan ihtiyaç kredisi verecek. kredi kullanımında vatandaşlara uygun faiz ve geri ödeme seçenekleri sunulacak.

KAMU BANKALARI İHTİYAÇ KREDİSİ DETAYLARI

Yeni ihtiyaç kredisi kapsamında vatandaşlara uygun faiz ve geri ödeme seçenekleri sunulacak. Başvuru yapanların işlemleri aynı gün içinde başlatılacak ve başvuruları onaylanması halinde kredileri hemen hesaplarına yatırılacak.



 ihtiyaç kredisi

Emeklilere de devlet destekli faiz oranları sunularak uygun kredi kullanımı sağlanacak. Bankaların vereceği ihtiyaç kredisinden faydalanmak isteyenler internet bankacılığı üzerinden başvurularını yapabilecekler. 

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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