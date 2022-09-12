DÜNYA
12 Eylül 2022 - 14:37

Böyle ilan mı olur demeyin! Evli kadının verdiği ilanı gören şaşkınlık içersinde! Kocasıyla cinsel ilişkiye girecek kişiye maaş veriyor!

Hayatını Tayland'da sürdüren Patthema Chamman isimli genç kadının sosyal medyada paylaştığı ilan ağızları açık bıraktı. Genç kadın, kocası ile ilişkiye girmeleri için üç kadına ihtiyacı olduğunu, maaşlarını ise kendisinin ödeyeceğini belirtti. İşte akıllara durgunluk veren olayla ilgili detaylar...

DÜNYA
12 Eylül 2022 - 14:37
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Böyle ilan mı olur demeyin! Evli kadının verdiği ilanı gören şaşkınlık içersinde! Kocasıyla cinsel ilişkiye girecek kişiye maaş veriyor!


44 yaşında olan Patthema Chamnan'ın sosyal medyada paylaştığı ilan herkesi şaşırttı. 44 yaşında olan Chamman, kocası ile ilişkiye girmek için üç kadın aradığını ve Tayland asgari ücreti kadar maaş vereceğini belirtti.

Kriterleri belli!

Chamman adındaki kadın geçirdiği rahatsızlık sonrasında evliliğini kurtarmak için ağızları açık bırakan bir çözüme başvurdu. İnternet üzerinden verdiği ilanda kocasına üç tane yeni eş aradığını duyuran Chamnan, üç metresinde aradığı kriterleri de tek tek sıraladı.



Üç metresinin de üniversite mezunu, genç ve bekar olması gerektiğini vurgulayan kadın, verdikleri hizmet karşılığında maaşlarını bizzat kendisi vereceğini açıkladı.

Metreslerine asgari ücret ödeyecek!

Chamnan, verdikleri hizmetin karşılığı olarak metreslerinin her birine oranın asgari ücreti 342 sterlinlik yani ortalama 7.226 TL maaş vereceğini söyledi.

"Fikir bana çok ilginç geliyor"

Paylaştığı iş ilanını gördüğünde kocasının şaşkına döndüğünü söyleyen kadın, "Kocam tek başına çalışıyor ve onun mutlu olmasını istiyorum. Ayrıca evde birlikte yaşayacağımız yeni kadınların olması fikri bana çok ilginç geliyor" sözlerini kullandı.

 böyle iş ilanı görülmedi

"Çocuk sahibi olmalılar"

Paylaştığı ilanda metreslerinin taşıması gereken özelliklere de değinen Chamnan, "Adayın çocuk sahibi olmaması gerekiyor. Eğitimli ve kültürlü olmalarını istiyorum. Benimle iyi iletişim kurmaları gerekiyor. Aynı zamanda eşimi fiziksel olarak memnun etmeyi başarabilmeleri şart. Bana eşlik edecekleri için iyi bir kişiliğe sahip olmalılar" dedi.

"Öğrendiğimde şok geçirdim"

Karısının paylaştığı ilanı sosyal medyada gezinirken tesadüfen gördüğünü söyleyen eşi Pattagon, "Karım bana benimle ilgilenecek birini bulmak istiyor. Aile şirketimizde çalışacak yeni personel gibi bir iş ilanı verdiğini söyledi. Bunu öğrendiğimde şoke oldum. Benim gibi olmak isteyen diğer erkekler bu konuda eşleriyle iletişime geçsinler. Eşlerinden izin istesinler ki ileride sorun çıkmasın. Asla bir metresim olsun istemedim ama karım teklif ettiği için reddetmeyeceğim." sözleriyle şaşırttı.

EDİTOR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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