Aktüel
06 Mayıs 2023 - 12:00

Böyle indirim görülmedi! Migros'ta dana kıyma 89 TL'ye düştü: Broşürü görmeyen inanmıyor!

Büyük market zincirlerinden olan Migros her hafta aktüel ürünlerini sıralarken bu defa kıymanın fiyatı şaşırttı. Kırmızı et alıp başını giderken Migros müşterilerine özel fiyatla dana kıyma satışına başladı.

Aktüel
06 Mayıs 2023 - 12:00
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Böyle indirim görülmedi! Migros'ta dana kıyma 89 TL'ye düştü: Broşürü görmeyen inanmıyor!
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Migros kataloğunu görenler gözlerine inanamadı. Halk tarafından ilgi görülen ve sevilen market olan Migros, Türkiye'nin dört bir yanına hizmet sunmaya devam ediyor. Birçok market gibi Migros'ta aktüel ürünlerin bulunduğu kataloğu yayınlamasıyla herkes akın etti. Dana kıyma 89 TL olarak katalogda yer alırken kısa sürede büyük ilgi gördü.

MİGROS İNDİRİM KATALOĞU

Uzman kasap dana kıyma 89 TL



Enka pastörize tuzsuz tereyağı 155 TL

Migros tam yağlı beyaz peynir 85.50 TL

Migros yarım yağlı süt 15.45 TL

Migros siyah zeytin 28.90 TL

Migros dana kıyma indirim

Migros domates salçası 31.90 TL

Migros haşlanmış fasulye / nohut konservesi 17.90 TL

Migros Osmancık pirinç 67.90 TL

Migros üzüm pekmezi 54.90 TL

Migros hepsi bir arada tablet 49.90 TL

Migros gün kurusu Malatya kayısısı 44.90 TL

Migros gold kahve ekonomik paket 56.90 TL

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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