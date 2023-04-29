Böyle indirim görülmedi! O markette siyah çay 32,95 TL'ye satılacak: Büyük zam öncesi stokluk fiyat













A101 Aktüel katalogları, hafta sonu için özel indirimler sunmaya devam ediyor. 29 Nisan 2023 indirimleri arasında yer alan onlarca ürün, dört farklı sayfada müşterilerin beğenisine sunuluyor. Mağaza, temizlik ürünlerinden gıda maddelerine kadar birçok temel ihtiyacı karşılayacak ürünlere ev sahipliği yapıyor. Haftanın yıldızları olarak adlandırılan A101 Hafta Sonu katalogları, 29 Nisan 2023 listelerindeki detaylar için Aktüel Ürünler incelemesi başlıyor. Bu kampanyaların detaylarına bir göz atalım... A101, 29 Nisan 2023 fırsat kataloglarında hafta sonu indirimleri ile önemli kampanyalar düzenliyor. A101 Aktüel kataloglarındaki hafta sonu indirimleri, yarım yağlı bidon yoğurt 2 kg Birşah ürününde %11 indirimle 39,90 TL fiyatla başlıyor. Ahir tam yağlı tost peyniri 400 g ürününde %13 indirimle 55 TL fiyatla bulunabilirken, Şahin dana kangal sucuk 220 g ürününde %15 indirimle 82,90 TL fiyat sunuluyor. Çokça mayonez 840 g ürünü de %20 indirimle 38,90 TL fiyatla müşterilerin beğenisine sunulurken, Çerezya kuruyemiş tuzlu leblebi 150 g ürünü %21 indirimle 12,90 TL fiyatla satışa sunulacak. Nimet grissini çeşitleri 125 g ürünü de kepekli ve sade seçenekleriyle 11,90 TL fiyatla alınabilirken, Cafex markalı ikisi bir arada kahve 400 g ürünü ve Cafex üçü bir arada kahve 500 g ürünü de %22 indirimle 35 TL fiyatla müşterilere sunuluyor.A101 29 Nisan 2023 kataloglarında temizlik ürünleri de indirimli olarak yer alıyor. Fairy bulaşık deterjanı 2.600 ml ürününde %25 indirimle 74,90 TL fiyatla sunulurken, Fax sıvı sabun çeşitleri 3 lt ürünü okyanus veya lavanta seçenekleriyle %30 indirimli 34,90 TL fiyatla satışa sunuluyor. Haftanın ilk kataloğunda yer alan dove şampuan çeşitleri 400 ml ürünü de %31 indirimle 39,90 TL fiyatla müşterilere sunuluyor. A101 Aktüel katalogları, müşterilerine fırsatlarla dolu bir alışveriş deneyimi sunuyor. A101 Aktüel katalogları, müşterilerine büyük indirim fırsatları sunmaya devam ediyor. 29 Nisan 2023 kataloglarındaki atıştırmalık ürünleri arasında Ülker fındıklı bar çikolata hobby 250 gr paketi %19 indirimle 29,90 TL fiyatla satılıyor. Ayrıca Eti finger bisküvi 900 g ürünü %20 indirimle 44 TL fiyata sahipken, Ülker napoliten sütlü çikolata 33 g ürünü %19 indirimle 6,90 TL fiyata satılıyor. Bunların yanı sıra hayat su 5 lt 14,90 TL yerine %20 indirimle 11,90 TL'ye, Milkten çikolatalı puding 4x100 gr 19,50 TL yerine %24 indirimle 14,90 TL'ye, Muratbey sürmeli tam yağlı beyaz peynir 700 g 120 TL yerine %17 indirimle 99,90 TL'ye ve Diyar Baharat sebzeli çeşni 200 g 12,50 TL yerine %21 indirimle 9,90 TL'ye satılıyor. A101'nin indirimli ürünleri arasında, %20 indirimle 24 TL'ye satılan Ülker Çokomel 15x12 gr ve %25 indirimle 16,75 TL fiyata sahip olan Pakmaya kurumaya 100 g da bulunuyor. Bingo sıvı deterjan çeşitleri 4 ürünü 122,75 TL yerine %19 indirimle 99,90 TL fiyatla satışa çıkarken, 50 ml Privacy kadın/erkek parfümü 99,95 TL yerine %25 indirimle 74,90 TL fiyatla müşterilere sunuluyor. Ayrıca, 10 TL ve üzeri alışverişlerde geçerli olan indirim fırsatları da bulunuyor. Beta Yüksek Tepeler Siyah Çay 500 gr %27 indirimle 32,9 TL fiyatla satılırken, Colgate total diş macunu 150 ml %54 indirimle 36,95 TL ve Colgate diş fırçası çeşitleri 1+1 ürünü %44 indirimle 27,95 TL'ye müşterilere sunuluyor. Ayrıca, 29 Nisan - 5 Mayıs tarihleri arasında "HADİ" uygulamasıyla alışveriş yaparak nakit para iadesi de alabilirsiniz. 10 farklı indirimli ürün bu kampanyada yer alıyor ve hangi ürünün ne kadar nakit para iadesi sağladığı resmi A101 internet sitesinde yer alıyor. Unutmayın, tüm ürünleri ve kampanyaları resmi A101 internet sitesinden teyit etmelisiniz.