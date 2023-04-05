Böyle indirim görülmedi! Piyasada daha ucuzu yok: 5 litre ayçiçek yağı 125 TL'ye düştü: Sadece o markette satılacak







İŞTE KAMPANYANIN DETAYLARI







Migros Sanal Market, son günü bugüne denk gelen indirim kampanyası ile dikkatleri üzerine çekti. Yapılan açıklamaya göre, Oba Ayçiçek Yağı 5 L Pet ürününde Migros Sanal Market'e özel olarak düzenlenen kampanyada, 2 adet alımda 162,90 TL/adet fiyatı yerine 125 TL’ye satın alınabilecek. Migros Sanal Market'in sunduğu bu fırsat, Ayçiçek Yağı kullanıcılarının dikkatini çekti.Merhaba! 3-4 Nisan 2023 tarihleri arasında, Money Kart veya Money Bonus ile Migros Sanal Market'ten yapacağınız alışverişlerde, Oba Ayçiçek Yağı 5 L Pet ürününde özel bir kampanya düzenliyoruz. Bu kampanya kapsamında, ürünü 162,90 TL/adet yerine 125 TL/adet fiyatla satın alabilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için sepetinize en az 2 adet ürün eklemeniz gerekiyor ve bir müşteri en fazla 2 kez kampanyadan faydalanabilir. Sepetinizdeki ürünlerin stok durumu değişkenlik gösterdiğinden, bazı ürünler tedarik edilemeyebilir. Ancak kampanya koşullarını sağladığınız sürece, siparişinizdeki diğer ürünlerde indirimden yararlanabilirsiniz. Satın almış olduğunuz ürünlerde iade talebinde bulunduğunuzda, kampanya koşullarına uygun olarak hesaplanmış olan indirim tutarı, iade edilen ürünün bedeline oranla düşürülerek ücret iadesi yapılacaktır.