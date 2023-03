Böyle kampanya görülmedi! Arkadaşıyla gelene 300 TL para verilecek: O bankadan dev fırsat

YAPI KREDİ BANKASI 300 TL DAĞITIYOR







BAŞVURU YAPANLARA EK KAZANÇ

Son dönemlerde bankacılık sektöründe rekabet tüm hızıyla devam ederken kredi faiz oranları ve mevduat faiz hesapları arasında yarış başladı. Emekli promosyon ödemelerinde verilen imkanla beraber banka müşterilerine referans kampanyaları sunuldu. 2023 yılına hızlı başlama kararı alan Yapı Kredi Bankası, arkadaşını alıp gelene 300 TL hediye vereceğini açıkladı.Yapı Kredi Bankası, 31 Mayıs 2023 tarihine kadar yakınlarını alıp gelene her müşteri için 50 TL verirken üye olmasıyla beraber ise her yakını için 250 TL ödeme alabilecek. Yapı Kredi Bankası her yeni kişi için 300 TL puanlar vereceğini açıklarken nasıl katılım sağlanacağı ise merak konusu oldu. Yapı Kredi Mobil'de yer alan 'hemen davet et' butonuna basarak özel referans kodunu yazarak davet sağlayabilirsiniz.Üye olarak 50 TL puan veren Yapı Kredi Bankası, 250 TL'lik ek puan kapsamı içerisinde işlerin yerine getirilmesi gerektiğini açıkladı. Bu durum üzerinde ise davet edilen kişinin müşteri olmasıyla 30 gün içerisinde kredi kartı veya banka kartından tek seferde en az 250 TL harcama yapmasına bakılarak bir faturanın da otomatik ödemeye verilmiş olması üzerinden değerlendirmeler yapılır.