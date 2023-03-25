Son dönemlerde bankacılık sektöründe rekabet tüm hızıyla devam ederken kredi faiz oranları ve mevduat faiz hesapları arasında yarış başladı. Emekli promosyon ödemelerinde verilen imkanla beraber banka müşterilerine referans kampanyaları sunuldu. 2023 yılına hızlı başlama kararı alan Yapı Kredi Bankası, arkadaşını alıp gelene 300 TL hediye vereceğini açıkladı.
Aktüel
25 Mart 2023 - 23:30
Böyle kampanya görülmedi! Arkadaşıyla gelene 300 TL para verilecek: O bankadan dev fırsat
Bankalardan çeşitli kampanyaların duyurusu yapılırken arkadaşıyla gelene 300 TL hediye verileceği duyuruldu. Yapı Kredi Bankası, yeni kampanyasını açıklarken detayları tek tek duyurdu.
Aktüel
25 Mart 2023 - 23:30