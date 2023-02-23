Böyle kampanya görülmedi! Bu mağazadan alışveriş yapan 2000 TL kazanacak: Elinizi çabuk tutun!







O MAĞAZADAN ALIŞVERİŞ YAPANLARA 2.000 TL İNDİRİM!







O banka büyük bir kampanya başlattı. Belirtilen mağazadan banka kartıyla belirli miktarda alışveriş yapanlara 2.000 TL indirim yapılacağı duyuruldu. Başvurular başlatılmış bulunmaktadır. İndirimden faydalanmak için alışveriş tutarı ne kadar olmalıdır? Hangi mağazada geçerlidir? Merak edilen detay haberimizde.Büyük indirim kampanyası Ziraat Bankası tarafından başlatılmış bulunulmaktadır. Ziraat Bankkart Başak kartı ile Vatan Bilgisayar'dan yapacağınız alışverişte indirim hakkı kazanacaksınız.Yaptığınız tek seferlik alışverişin 10.000-20.000 TL arasında olması halinde 2.000 TL indirim kazanmış olacaksınız. Belirlenen tarihler arasında geçerli olan kampanya 15 Ocak 2023 ve 28 Şubat 2023 tarihleri arasındadır. Başvuru yapmak isteyenler için SMS ile VATAN yazarak 4757'ye gönderip başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz. Bankkart Mobil uygulaması veya bankkart.com.tr internet sitesinden de başvuru oluşturabilirsiniz. Belirlenen tarihler dışında alışveriş yapanlar kampanyadan faydalanamayacaklardır. Kazanılan indirim ise 10 Mart tarihinde kartınıza veya ekstrenize yansıtılacaktır.Maksimum kazanılan indirim miktarı 2.000 TL olacak şekilde netleştirilmiştir. Kampanyadan faydalanacak kartlar şu şekildedir: -Bankkart Başak, -Bankkart Business, -Bankkart Başak Ticari/Kurumsal kartlarına sahip olanlar kampanyadan yararlanacaktır. Kampanya ile ilgili önemli detaylar şu şekilde belirtilmiştir: -Kampanyaya katılacaklar kart sahipleri olmalıdır. Ek ve sanal karttan yapılan ödemeler asıl kart için geçerli olacaktır. -İptal, iade, karta para yükleme gibi işlemler kampanya dahilinde değildir. -Kampanya içerisinde işlemlerin iade edilmesinde indirim miktarı geri alınacak. -TC Ziraat Bankası ve Vatan Bilgisayar anlaşmasında kampanyada değişiklik yapma hakkına sahip olmasıyla kampanyayı durdurma hakkına da sahip olacaktır.