Böyle kampanya görülmedi! O banka mobil uygulamaya girene 100 TL verecek: Son gün 30 Nisan! Ziraat Bankası yeni bir kampanya başlattı. Yapılan duyuruda kampanyanın 30 nisan tarihine kadar geçerli olduğu belirtildi. Ziraat Bankası müşterilerine hediye para verilecek. Bankkart için özel olan Hepsiburada Seyahatte 100 TL Bankkart TL para kazanma seçeneği sunulduğu belirtildi. Bankkart kredi kartları ile ya da banka kartlarıyla hepsiburadaseyahat.com üzerinden yapılacak tek seferlik 1000 TL ve üzeri uçak bileti alışverişinde 100 TL Bankkart TL verileceği belirtildi. Kampanyanın 15 Mart ve 30 Nisan 2023 tarihleri arasında geçerli olduğu açıklandı. İşte detaylar...
ZİRAAT BANKASINDAN YENİ KAMPANYA! 100 TL BANKKART PARA VERİLECEKZiraat Bankası müşterileri kampanyaya nasıl katılım sağlayacağını merak ediyor. Kampanya için Bankkart Mobil uygulaması üzerinden, bankkart.com sitesi üzerinden ya da SMS kanalıyla katılım sağlanabilecek. SMS ile kampanyaya katılım sağlamak için Bankada kayıtlı cep telefonu üzerinden HBSEYAHAT yazarak, 4757'ye SMS gönderebileceksiniz. SMS göndermekten de herhangi bir ücret alınmayacağı belirtildi. İşte diğer ayrıntılar...
Kampanya için duyurulan açıklamalarda ise şu ayrıntılara yer verildi: Kazanılan Bankkart paralar, Bankkart ile anlaşması olan iş yerleri üzerinde kullanılabilecek. Bir müşterinin kampanyaya katılması en fazla bir kez mümkün olabilecek. Bir müşteri kampanya döneminde en fazla 100 TL Bankkart para kazanabilecek. Ek kart ile yapılmış olan harcamalar da kart sahibinin yani müşterinin harcamalarına dahil olacaktır. Bankkart, Bankkart Genç ve Bankkart Başak kartları kampanya süresince geçerli olacaktır. Kampanyada bu kart lar kullanılacaktır. Bankkart Business , ücretsiz Bankkart kullanılarak yapılacak işlemler ise kampanya sürecine dahil olmayacaktır. Kampanyaya konu olan işlemin kampanyadan sonra iptal edilmesi durumunda ise verilen hediye bankkart paralar geri alınacaktır.