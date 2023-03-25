Böyle kampanya mı olur! 200 TL'lik alışveriş yapana 200 TL hediye: Cebinde o karttan olanlar bedava alışveriş yapacak







AKBANK KAMPANYA BİLGİLERİ







Alışverişe çıkarak ihtiyaçlarını giderecek olanlara dev fırsat kampanyası açıklandı. Bu kampanyaya katılarak yükünüzü hafifletebilirsiniz.. İşte detaylar... Akbank, CarrefourSA alışverişlerinde 200 Türk Lirası indirim kampanyasını internet sitesinde duyurdu. Açıklamaya göre, kampanyadan Akbank'a ilk kez üye olanlar faydalanabilecek. Bankanın kampanya mesajında "Akbank Mobil "1010CARREFOURSA200" davet kodu ile ilk kez Akbank müşterisi olanlar 200 Türk Lirası üzeri CarrefourSA alışverişlerinde 200 Türk Lirası indirim alacak.Kampanya kapsamında "1010CARREFOURSA200" davet kodu ile Akbank Mobil uygulamasını ilk kez kullananlar, CarrefourSA'da 200 TL üzeri harcamalarında geçerli 200 TL indirim kazanacak. Akbank'a ilk kez sahip olanlar, Akbank Mobil üzerinden kampanyadan faydalanabilir. Kampanya sadece "1010CARREFOURSA200" davet kodu ile Akbank Mobil uygulaması üzerinden yapılan taleplerde geçerlidir. Müşteriler kampanyadan yalnızca bir kez yararlanabilir.Akbank'a üye olmak ve kampanyadan faydalanmak için Akbank Mobil uygulamasını indirip "Müşteri olmak istiyorum" butonuna basıp davet kodu alanına "1010CARREFOURSA200" kodunu yazıp müşteri olmanız önemlidir. Kampanyaya katılmak için müşterinin aktif bir Kişisel CarrefourSA kartı olması gerekmektedir. CarrefourSA kartı olmayan müşteriler, carrefoursakart.com üzerinden başvuruda bulunarak, kişiye özel CarrefourSA kartı olan müşterilere gönderilen indirim kodu ile kampanyaya kayıt olabilirler. Bireysel CarrefourSA kart sahibi müşteriler, www.carrefoursakart'ta "CarrefourSA kampanyasına katıl ve kodu gir" butonuna tıkladıktan sonra kişisel CarrefourSA kartına ait telefon numarası ile giriş yaparak kartlarının promosyon kodunu belirleyebilirler. Tanımlandıktan sonra bu CarrefourSA kart telefon numarası ile yapılan ilk alışverişte 200 Türk Lirası indirim kazanılacaktır. İndirimden yararlanmak için alışveriş tutarının 200 Tğrk Lirasından fazla olması gerekir. Kampanyaya CarrefourSA Online Market uygulamasından ve www.carrefoursakart.com üzerinden yapılan alışverişler dahil değildir. Kampanyaya kayıt olmak için sadece bir müşteri kodu kullanabilir. Alışveriş sırasında kasada ayrı bir kod kullanılmasına gerek yoktur. Alışveriş kampanyasına dahil olmak için müşterinin kasada aktif bir Kişisel CarrefourSA kartı veya bu karta bağlı cep telefonu numarasını kullanması gerekir. Alışveriş tutarı hesaplanırken kampanya kapsamında alkollü içkiler, tütün ürünleri, kumar, hediye çeki alımları ile GSM TL ve E-PIN indirmeleri alışveriş tutarından düşülerek yer almamaktadır. Ödeme ile bağlantılı olarak CarrefourSA puanları/şirket çekleri/hediye kartları kullanılırsa, bu tutarlar kupon toplam tutarından düşülecek ve promosyonun kapsadığı toplam tutar belirlenecektir. Kampanya kapsamında kazanılan 200 Türk Lirası indirim kodunun süresi 30 Nisan 2023 saat 23:59'da sona eriyor. Bu tarihten sonra kodlar geçersiz sayılır ve kullanılamaz. Kampanya kapsamında kazanılan CarrefourSA'da 200 Türk Lirasından fazla harcamak için Akbank, "1010CARREFOURSA200" davet kodu ile Akbank üyesi olan müşteriye 200 Türk Lirası indirim kodu gönderecek. Kampanya 20.03-20.04.2023 tarihleri arasında geçerlidir. Bu kampanya başka tekliflerle birleştirilemez. İndirim tutarı iade edilemez. İptal ve iade durumunda kampanya tekrar kullanılamaz. Akbank T.A.Ş. ve CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. kampanyayı durdurma, sonlandırma ve kampanya koşullarında değişiklik yapma haklarını saklı tutabilir. Kampanya koşulları ile ilgili olarak Akbank A.Ş. ve CarrefourSA Carrefour Sabancı Ticaret Merkezi A.Ş. kayıtlar kullanılır.