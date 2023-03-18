Böyle kampanya ne görüldü ne duyuldu! O bankadan maaş alanlar 55 bin TL'yi cebine koyacak: O güne kadar aceleci olun!

Nakit ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bankalar peş peşe kampanya düzenledi. İşte o banka, maaş müşterisi olan kişilere 55 bin TL nakit desteği sağlayacak. İşte tüm ayrıntılar...
DENİZBANK'TAN MAAŞ MÜŞTERİLERİNE 55.000 TL KREDİ DESTEĞİ
Denizbank, maaş müşterilerine özel yeni bir kampanya duyurdu. Maaş hesapları bankada bulunan ya da maaş hesaplarını Denizbank'a taşıyan tüm müşterilerine kredi desteği sağlayacak. Detayları paylaşan Denizbank, kredi miktarını ve faiz oranını da açıkladı.
MAAŞ MÜŞTERİLERİNE ÖZEL KAMPANYA
Ay sonunu getirmekte zorlanan maaş müşterileri için kampanya başlatan Denizbank, yeni kredi fırsatının detaylarını paylaştı. 55.000 TL'ye kadar kredi, 36 ay vade ve 1,97'den başlayan faiz oranıyla müşterilerine destek olacak. Maaş müşterisi olmak isteyenler, Denizbank şubelerine giderek maaşlarını Denizbank'a taşıyabilir. Öte yandan hali hazırda maaş müşterisi olan kişiler ise Mobil Deniz uygulamasından veya bankanın internet bankacılığı sisteminden kredi başvurularını tamamlayabilir.