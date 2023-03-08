Böyle kampanya ne görüldü ne duyuldu! Ziraat Bankası'ndan müşterilerine 2000 TL hediye kampanyası

Ziraat Bankası, müşterilerine çekici bir fırsat sunuyor! Kampanya kapsamında, müşteriler TatilBudur'dan yapacakları alışverişlerde Bankkart'ını kullanarak tam 2,000 TL'ye kadar hediye kazanacaklar. Son katılım tarihi 31 Mart olarak belirlendi. Bu fırsatı kaçırmamak için hemen başvuru yapın! Kampanya detaylarına göre, Bankkart ile yapılacak alışverişlerde, 7.500 TL - 12.499 TL arası alışverişlerde 750 TL Bankkart Lira, 12.500 TL - 19.999 TL arası alışverişlerde 1.250 TL Bankkart Lira, 20.000 TL ve üzeri alışverişlerde ise tam 2.000 TL Bankkart Lira hediye edilecek. Kampanyanın tüm detayları ve koşulları TatilBudur web sitesinde yer almaktadır. Hemen TatilBudur'a göz atarak, Bankkart'ınızı kullanarak harika hediyeler kazanın!
Ziraat Bankası, Bankkart sahiplerine özel bir kampanya sunuyor! Bu kampanya kapsamında, tek seferde TatilBudur'dan yapacakları alışverişlerde 7.500 TL ile 12.499 TL arasındaki alışverişlerde 750 TL Bankkart Lira, 12.500 TL ile 19.999 TL arasındaki alışverişlerde 1.250 TL Bankkart Lira, 20.000 TL ve üzeri alışverişlerde ise tam 2.000 TL Bankkart Lira hediye edilecektir. Kampanya 1 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerlidir ve Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr web sitesi veya SMS yoluyla başvurulabilir. SMS ile katılmak isteyenler, kayıtlı cep telefonlarından TATILBUDUR yazıp 4757 numarasına SMS göndererek başvuruda bulunabilirler. Bu harika fırsatı kaçırmamak için hemen Bankkart'ınızı kullanarak TatilBudur'dan alışveriş yapın ve hediyelerinizi kazanın! Unutmayın, Ziraat Bankası tarafından sunulan kampanyadan faydalanmak için öncelikle kampanyaya katılım sağlamanız gerekiyor. Kampanyaya katılmayan müşteriler, maalesef kampanya fırsatlarından yararlanamayacaklar.
Ziraat Bankası, Bankkart'ın hem banka hem de kredi kartı özelliklerine sahip olan müşterilerine özel bir kampanya sunuyor! Kampanya kapsamında, Tek seferde TatilBudur'dan yapılan alışverişlerde 7.500 TL ile 12.499 TL arasındaki alışverişlerde 750 TL Bankkart Lira, 12.500 TL ile 19.999 TL arasındaki alışverişlerde 1.250 TL Bankkart Lira, 20.000 TL ve üzeri alışverişlerde ise tam 2.000 TL Bankkart Lira hediye edilecektir. Kampanya 1 - 31 Mart 2023 tarihleri arasında geçerlidir ve Bankkart Mobil uygulaması, bankkart.com.tr web sitesi veya SMS yoluyla başvurulabilir.