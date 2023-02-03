Kredi
03 Şubat 2023 - 11:15

Böyle kredi kampanyası 10 yılda bir gelir! 300.000 TL faizsiz kredi verilecek: Devletten kallavi destek!

Devletten muhteşem faizsiz kredi desteği. Bu fırsatı kaçırmayın!!!

Kredi
03 Şubat 2023 - 11:15
1 dk okunma süresi
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Böyle kredi kampanyası 10 yılda bir gelir! 300.000 TL faizsiz kredi verilecek: Devletten kallavi destek!
TAKİP ETTAKİP ET


Devletten muhteşem faizsiz kredi desteği yolda! 300 bin TL ile 450 bin TL arasında kazanç fırsatı gelecek. 

Covid-19 virüsü, Çin'de başlamış ve kısa sürede tüm dünyayı etkilemiştir. Türkiye'de de upuzun dönemler boyunca işletme sahiplerine ekonomik problemler oluşturdu. Bu süreçte aşırı derecede ekonomik sorunlarla cebelleşen esnaf ve sanatkar için devlet destekli kredi fırsatları sunuluyor. Türkiye'nin en öne çıkan kamu bankası tarafından, ihtiyacı olup zor durumda bulunan işletmelere sıfır faizli krediler verilecek. İşletmeler, bu sürecin ardından uygun kredi ve finansman fırsatları için devlet destekli kredilerden yararlanmayı hedefliyor.



kredi fırsatı

Halkbank’tan 0 Faizli Krediler

Halkbank tarafından 0 faizli krediler sunuluyor. Türkiye'nin en önemli ve eski devlet bankası olan Halkbank, sıfır faizle ve rahat ödeme opsiyonlarıyla kredi paketleri veriyor. Bu kredi paketlerinden en doğru olanı tercih ederek ihtiyaçların karşılanması ve sorunların çözülmesi hedefleniyor. İşletmeler için 300.000 TL, araç ve iş yeri alımı için ise 450.000 TL'ye kadar finans desteği verilecek. Bu kredilerden esnaf, işletmeler, girişimciler ve sanatkar faydalanabilir. Ayrıca, Halkbank'ın sunduğu dijital ödeme imkanı sayesinde taksit ödemeleri mobil bankacılık üzerinden yapılabilir ve ödeme dökümleri buradan görüntülenebilir.

Bankanın sunduğu finansman paketleri arasında çeşitli türde ve cazip oranlarda krediler yer alır. Bu paketler şunlardır:

· Yüzde Sıfır Faizli Krediler

· Esnaf Yatırım Krediler

· ESKKK Kefaletli Krediler

· ESKKK Kefaleti Olmayan Krediler

EDİTÖR
Şükrüye Nur Odalı
Şükrüye Nur Odalı
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ