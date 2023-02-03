Devletten muhteşem faizsiz kredi desteği yolda! 300 bin TL ile 450 bin TL arasında kazanç fırsatı gelecek. Covid-19 virüsü, Çin'de başlamış ve kısa sürede tüm dünyayı etkilemiştir. Türkiye'de de upuzun dönemler boyunca işletme sahiplerine ekonomik problemler oluşturdu. Bu süreçte aşırı derecede ekonomik sorunlarla cebelleşen esnaf ve sanatkar için devlet destekli kredi fırsatları sunuluyor. Türkiye'nin en öne çıkan kamu bankası tarafından, ihtiyacı olup zor durumda bulunan işletmelere sıfır faizli krediler verilecek. İşletmeler, bu sürecin ardından uygun kredi ve finansman fırsatları için devlet destekli kredilerden yararlanmayı hedefliyor.
Kredi
03 Şubat 2023 - 11:15
Böyle kredi kampanyası 10 yılda bir gelir! 300.000 TL faizsiz kredi verilecek: Devletten kallavi destek!
Devletten muhteşem faizsiz kredi desteği. Bu fırsatı kaçırmayın!!!
Kredi
03 Şubat 2023 - 11:15