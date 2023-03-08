Böyle kredi oranı mı kaldı demeyin! O banka yüzde 1'in altında faizle 100.000 TL'yi tak diye verecek!

Acil nakit ihtiyacı olanları sevindirecek haber, Garanti BBVA'dan geldi. Yüzde 0,66 faiz oranıyla sunulan 10 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi anında hesabınıza yatırılacak. Garanti BBVA müşterisi olanlar sadece bu kampanyadan yararlanabiliyor. İşte başvuru şartları ve detayları...
10.000 TL KREDİ ANINDA HESABINIZDA
Artan enflasyon ve zorlu yaşam maliyetleri sebebiyle pek çok vatandaş acil nakit ihtiyacı duymakta. İşte bu ihtiyaca kulak veren Garanti BBVA, 36 ay vade avantajıyla düşük faizli ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Banka müşterilerine özel sunulan kampanya kapsamında yüzde 0,66 faizle 10 bin TL tutarında kredi kullanabilmektesiniz. Ayrıca kampanya kapsamında dilerseniz 3 ay kredi taksit erteleme seçeneği de bulunmaktadır.
KREDİ KAMPANYASINA KATILIM KOŞULLARI NELERDİR?
Garanti Bankası'nın yalnızca müşterilerine sunduğu bu kampanyaya bankanın resmi internet adresi üzerinden çevrimiçi olarak başvurabilmektesiniz. Acil nakit ihtiyaçları olan kişiler için adeta kurtarıcı olan bu kredi fırsatından yararlanabilmek için yine Garanti Bankası'nın resmi internet sitesinden başvurabilir, kolayca banka müşterisi olabilirsiniz.
Banka müşterisi olan ve kredi kampanyasından yararlanmak isteyen kişiler için ise bazı şartlar verilmiştir. Kredi puanının 1.100 ve üzeri olması durumunda başvurunuz aynı gün içerisinde onaylanır. Kredinizi anında kullanabilirsiniz.