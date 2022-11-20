Kredi
20 Kasım 2022 - 01:14

Böyle kredi yılda bir kere gelir! 0,98 faizli ihtiyaç kredisi veriliyor, anında 15.000 TL nakit

İhtiyaç kredisi arayanlara müjdeli haber geldi. QNB Finansbank 0,98 faizle 15.000 TL ihtiyaç kredisi veriyor. İşte başvuru şartları ve ayrıntılar.

Kredi
20 Kasım 2022 - 01:14
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Böyle kredi yılda bir kere gelir! 0,98 faizli ihtiyaç kredisi veriliyor, anında 15.000 TL nakit


Acil nakit paraya ihtiyacı olanlar, borçlarını kapatmak isteyen ya da herhangi bir nedenle nakit para bulmaya çalışanlar için kaçırılmaz bir fırsat duyuruldu. Çalışanlar ve emekliler bankalardan kredi çekmek için araştırma yaparken piyasada hiç bulunmayan bir faiz oranıyla kredi kampanyası başladı. Bu faiz oranı şu an başka hiçbir bankada bulunmuyor. Yılda bir kez gelecek bu fırsatı kaçırmak istemeyenler başvurularını hemen gerçekleştirebilirler.

0,98 faiz oranıyla ihtiyaç kredisi müjdesi!

İhtiyaç kredisi faiz oranları son aylarda yükseldi. Yüzde 2 ve 3’ün üzerine çıkan oranlar kredi kullanma oranını düşürdü. Ancak QNB Finansbank yıla damgasını vuracak kredi kampanyasını kamuoyuna duyurdu. Kampanyanın detaylarına birlikte bakalım…



QNB Finansbank tarafından 12 ay vade ile 15 bin TL ihtiyaç kredisi veriliyor. Bu kredi için faiz oranı ise sadece yüzde 0,98 olacak.

QNB Finansbank “ Tanışma Kredisi “ adıyla kredi kampanyası yayınladı. Buna göre QNB Mobil ile banka müşterisi olan yeni müşterilere özel 15 bin TL tutara ve 12 ay vadeye kadar yüzde 0,98 faiz oranı sunulacak.

Bankadan 0,98 faizli 12 ay vadeli 15 bin TL ihtiyaç kredisi çekmek istediğinizde aylık sadece 1.351 TL taksit ödeyeceksiniz. Kredinin toplam ödemesi ise 16 bin 221 lira oluyor. Böylelikle 12 ay sonunda cebinizden çıkan faiz tutarı yalnızca 1.221 lira oluyor.

kredi

Kredi tutarı: 15.000 TL

Faiz oranı: 0,98

Vade: 12 ay

Aylık taksit tutarı: 1.351,75 TL

Toplam geri ödeme tutarı: 16.221,07 TL

QNB Finansbank’ın 0,98 faizli kredi paketine başvuru yapmak için hemen telefonunuza sarılın. Cep telefonunuza QNB Mobil uygulamasını indirerek saniyeler içerisinde QNB müşterisi olabilir ve 0,98 faizli ihtiyaç kredisine başvuru yapabilirsiniz. Ayrıntılı bilgiyi öğrenmek için qnbfinansbank.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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