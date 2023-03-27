Böyle maaş görülmedi! 30.000 TL maaşla çalışacak personeller aranıyor: Konum Türkiye! Hem iş öğrenecek hem de paraya para demeyecekler







Yiyecek ve İçecek Sektöründeki Zorluklar







İstihdam Zorluklarının Nedenleri

Nitelikli Personel için Maaş Artışı

İstihdam Sorunlarına Çözümler

İşsiz sayısının 10 milyonu aştığı Türkiye'de, 30.000 TL'ye (3.420 ABD Doları) varan maaşlar teklif eden ancak kalifiye eleman bulunamayan bazı meslekler var. Fırın, pide-lahmacun, döner ve kebap ustalarının da dahil olduğu gıda ve içecek sektörü önemli istihdam sorunlarıyla karşı karşıya.Koronavirüs salgını sırasında ağır darbe alan sektör, fiyatların hızla yükselmesine neden oldu. Salgın şu anda kontrol altında olsa da sektör zorluklarla karşılaşmaya devam ediyor. İşletmeler, yüksek maaşlar teklif etmelerine rağmen ekmek, lahmacun, pide, döner, kebap ustaları ve mutfak şefleri için nitelikli personel bulmakta zorlanıyor.Sektör işletmecilerine göre, yiyecek ve içecek sektörünün örgün eğitimde bir karşılığı bulunmuyor ve personel usta-çırak sistemiyle yetiştiriliyor. Mevcut nesil, özellikle de Z kuşağı, daha kolay işleri tercih etme eğiliminde ve bu da kalifiye personel sıkıntısına yol açıyor.Fırın, döner ve kebap ustalarının maaşları, kalifiye personel eksikliği nedeniyle önemli ölçüde arttı. Örneğin, pandemi öncesinde 5000 TL (570 ABD doları) kazanan bir fırın ustası şu anda 25000 TL (2.855 ABD doları) kazanıyor. Benzer şekilde, 3 yıl önce 6000 TL (685 ABD doları) kazanan bir döner ustası şu anda 30000 TL(3.420 ABD doları) talep ediyor. 2020'de 7000 TL (800 ABD doları) kazanan eğitimli bir kebap ustası artık 25000 TL'den (2.855 ABD doları) az kazanmıyor.Sektör temsilcileri, yiyecek ve içecek sektöründeki kalifiye personel açığının giderilmesi için eğitim programları talep ediyor. Bu tür programlar olmadan, işletmelerin bu önemli rolleri doldurmak için ihtiyaç duydukları "altın bilezik" personeli bulmaları zor olmaya devam edecek.