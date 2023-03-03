Böyle otomobil kampanyası görülmedi! Renault Megane fiyatıyla baş döndürecek

BU FİYATA BU ARAÇLAR KAÇMAZ!













BU FIRSAT KAMPANYASI KAÇMAZ!

Renault’un Megane serisinde özel kampanya olduğu açıklandı. Habein durulmasından sonra ise haberin detayları merak edildi. Bakanlara özel bir kampanya olacağı belirtilirken konuyla ilgili olarak detaylar açıklandı. Araba alacaklar elini hızlı tutsun. Bu kampanya kaçmaz. Sadece birkaç gün kaldı. İşte detaylar….Renault Megane için son günler. Araç almak isteyenler elini hızlı tutarak kazançlı çıkabilir. Sıfır araç almak isteyen bir çok kişi fırsatları dört gözle bekliyordu. Araç performans ürünü olduğu için motor gücü ile de çok cazip geliyor. Bir çok özelliği bulunan araçların motor gücü ise harika. Fiyatlar sırasıyla şöyle: • Renault Megane Joy 1.3 TCe 140 bg 670.000 TL • Renault Megane Joy Comfort 1.3 TCe EDC 140 bg 756.900 TL • Renault Megane Touch 1.3 TCe EDC 140 bg 782.000 TL • Renault Megane Touch 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 889.900 TL • Renault Megane Icon 1.3 TCe EDC 140 bg 823.000 TL • Renault Megane Icon 1.5 Blue dCi EDC 115 bg 930.900 TL Mart ayı itibari ile araç fiyatlarının arttığı gündeme geldi. Edinilen bilgilere göre mart ayının ortasında belli oranda araç fiyatlarına zam gelmesi bekleniyor. Zam gelmeden bu fırsatı kaçırmamak için acele edin.