Böyle personel alımı 5 yılda bir gelir! KGM'ye 3000 personel alınacak: İlkokul, lise, üniversite...

















Karayolları Genel Müdürlüğü, kadrolarında eksikliği olan farklı pozisyonlara 3 bin yeni personel alımı yapacağını açıkladı. Başvuruları kabul edilecek adayların en az ilkokul mezunu olmaları gerekmekte olup, ilgili ilanları takip ederek başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Alım yapılacak kadrolar ve ilanlar, adayların aranan nitelikleri, başvuru süreci ve diğer detaylar ilgili ilanlarda yer alacak. Başvuru koşullarını sağlayan adaylar, ilanlarda belirtilen başvuru tarihleri içerisinde gerekli belgeleri hazırlayarak başvurularını gerçekleştirebilirler. Bu alım, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün hizmet kalitesini arttırmayı ve personel açığını kapatmayı hedeflemektedir.Karayolları Genel Müdürlüğü, 3 Bin personel alımı yapacak ve başvurular 02/05/2023 tarihinde Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından açık iş ilanları aracılığıyla ilan edilecek. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar, 5 gün boyunca esube.iskur.gov.tr internet sitesinden "İş Arayan" linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile başvuru yapabilecekler. Başvurular ayrıca hizmet noktalarından veya Alo 170 hattı üzerinden de gerçekleştirilebilecek. Son başvuru tarihi tatil gününe rastlarsa, başvurular takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılacak. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan ilana göre, Türkiye Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri tarafından açık iş ilanlarından biri olan alımlar, birçok farklı pozisyonda gerçekleştirilecektir. Bu kadrolar arasında Ağır Makine Yağcısı, Asfalt Usta Yardımcısı, Aşçı Yardımcısı, Aşçı, Atölye Usta Yardımcısı, Bakım İşçisi, Beton Asfalt Serici Operatör Yardımcısı, Bina ve Mal Bakıcısı, Düz İşçi, Elektrik Tesisat ve Bakım Ustası, Elektrik Tesisatçısı, Elektronik Ustası, Greyder Operatörü, İş Makinası Operatörü, Kalifiye İşçi, Kaynakçı, Laboratuvar ve Uygulama Tesis Ustası, Makine Operatörü, Marangoz, Sıhhi Tesisatçı, Sürücü Operatörü, Traktör Operatörü ve Vinç Operatörü pozisyonları yer almaktadır. Karayolları Genel Müdürlüğü, bünyesine 3 bin yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Bu alımlar farklı kadrolarda yapılacak ve en az ilkokul mezunu adaylar arasından seçilecektir. Başvuru yapacak adaylar, ilanların yayımlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde TC kimlik numaraları ve şifreleriyle "İş Arayan" linki üzerinden e-Devlet sistemi üzerinden başvuru yapabilecekleri gibi, hizmet noktaları veya Alo 170 hattı üzerinden de başvurularını gerçekleştirebileceklerdir. Başvuruların son müracaat tarihi tatil gününe denk gelirse, takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar uzatılacaktır. Adayların başvuru yapabilmeleri için belirli koşulları sağlamaları gerekmektedir ve bu koşullar ilanlarda belirtilmektedir. Başvuru yapacak adayların, ilgili ilanları takip etmeleri ve gerekli belgeleri hazırlayarak başvuru sürecini tamamlamaları gerekmektedir.