Böyle promosyonu kaçıran üzülür! İş Bankası promosyonda çıtayı arşa çıkardı: Emeklilerin alacağı yeni promosyon ücretleri şaşırttı

Bankalar yeni müşteri kazanmak için yüksek oranda promosyon ücretleri sunuyorlar.
İŞ BANKASI'NIN YÜKSEK PROMOSYON ÜCRETLERİ İÇİN YAPILAN ANLAŞMA
Son zamanlarda, bankaların müşteri kazanma uğruna verdikleri promosyonlar gündemi meşgul ediyor. Bazı bankalar, vaad ettikleri promosyonları müşterilerine ödemeye başladılar. İş Bankası da bu bankalardan biri. Banka, Eğitimciler ile 27 bin lira promosyon anlaşması imzaladı. Ekonomik gerileme, bankacılık sektörünü de etkiliyor.
İŞ BANKASI YÜKSEK PROMOSYON VERMEYE DEVAM EDEBİLİR
Bankalar, yeni müşteriler kazanmak için, büyük ve küçük çapta mücadele ediyor. Bu durum, tasarruf sahiplerinin mevduat ürünlerinden daha düşük gelir elde etmelerine sebep veriyor. Bankalar, bu zorlukları aşmak ve yeni müşterileri kendilerine çekmek için, müşteriler için çeşitli promosyonlar vermeye başladılar. Bugün, bankalar arasındaki rekabet hala son derece yüksek durumda ve nakit geri ödeme ödülleri bankalar için ölçeklenebilir ve müşteriler için çok ihtiyaç duyulan beklenmedik bir kazanç olarak görülmektedir. Böylece, bankalar ve kredi
birlikleri, büyüklerini artırmak için yeni müşterilere bankada bir hesap açmaları için nakit ödüller sunmaya başlamıştır. Bankalar, müşteri kazanmaya ve rekabetin üstesinden gelmeye için çalışırken, müşteriler de bu durumdan faydalanıyor. Bankalar, müşterilerine çeşitli promosyonlar sunarak, tasarruf sahibi kişilerin mevduat ürünlerinden daha çok kazanç elde etmelerini sağlıyorlar. Bu promosyonlar, hem bankalara benzer şekilde müşterilere kazanç sağlamaktadır. Bankalar, bu gibi hızlı, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir şekilde büyüyorlar.
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ 3.714 PERSONEL İLE İŞ BANKASI'NA GEÇİYOR
Üniversite'nin eğitimcileri 3 yıl boyunca maaşlarını İş Bankası üzerinden alacak. Bunun karşılığı olarak banka 15 Nisan 2023 tarihinde hesaplara promosyon ödemesini aktaracak.