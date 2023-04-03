Böyle Ramazan kampanyası görülmedi! 400 TL bedava alışveriş için hemen bunu yapın: O banka duyuru yaptı

Yapı kredi
Bankası, müşterilerinin yüzünü güldüren avantajlı fırsatlarına Ramazan Bayramı özel kampanyası ile devam ediyor. Kampanyaya katılım sağlayan müşterilere anında 400 Lira ödeme yapılacak. İşte kampanyanın ayrıntıları...
YAPI KREDİDEN RAMAZAN KAMPANYASI
Kredi Bankası, müşterilerine özel avantajlı kampanyalar sunmaya devam ediyor. Ramazan Market Kampanyası ile banka kartlarıyla belirlenen sektörlerde yapılan alışverişlerde müşterilere birçok cazip fırsat sunuluyor. Kampanya dahilinde yapılan alışverişlerde, müşteriler maksimum 400 Lira Worldpuan kazanma şansına sahip olacaklar. Yapı Kredi Bankası'nın yeni kampanyası 25 Mart-30 Nisan 2023 tarihleri arasında World mobil uygulaması üzerinden katılım sağlanabiliyor. Bu fırsatı kaçırmamak için müşterilerin kampanya şartlarını dikkatlice okumaları ve fırsatlardan yararlanmaları önerilir.
YAPI KREDİ KAMPANYA ŞARTLARI NEDİR?
Yapı Kredi Bankası, Vakıfbank ve Albaraka Worldcard kullanıcılarını sevindirecek bir kampanya başlattı. Ramazan Market Kampanyası, belirli sektörlerde yapılan alışverişlerde müşterilere maksimum 400 Lira Worldpuan kazanma fırsatı sunuyor. Kampanyaya bireysel kredi kartları ile Yapı Kredi, Vakıfbank ve Albaraka Worldcard'lardan bireysel TLcard'lar katılabilirken, Anadolubank Worldcard'ları kampanyaya dahil edilmedi. Nakit çekim, iade ve puan kullanımı kampanya kapsamında yer alırken, peşin ya da taksitli yapılan tüm alışverişler ile mail order ve dijital kartlar ile yapılan işlemlerde de ödül kazanma fırsatı sunuluyor. Ek kartlar ile yapılan harcamalarda da puan kazanma fırsatı verilen kampanyada, kazanılan puanlar ana karta yüklenecek. Kampanya kapsamında gıda marketleri, manavlar, şarküteriler ve kasaplardan yapılacak olan 400 Lira ve üzeri ilk ödemenin ardından yapılacak her 400 Liralık harcamada 40 Lira kazanma fırsatı sunuluyor. Kampanya, temassız ödeme kampanyaları ile birleştirilerek daha fazla ödül kazanma fırsatı sağlıyor. Müşteri bazında düzenlenen kampanyada, maksimum 400 Lira Worldpuan kazanma fırsatı bulunuyor. Kazanılan puanlar, 5 Mayıs ila 5 Haziran 2023 tarihleri arasında kullanılabiliyor. Vakıfbank Worldcard sahipleri, kampanyaya katılmak için GIDA yazarak kartlarının son 6 hanesini SMS yoluyla 66-35’e gönderirken, Albaraka Worldcard sahipleri de müşteri numaralarını GIDA yazarak bir boşluk bırakmadan AL ve 8 haneli numaralarıyla birlikte SMS yoluyla 44-54’e göndermeleri gerekiyor. SMS gönderiminin ardından kampanyaya katılım sağlanmış olacak.