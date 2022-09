Böyle sevgi görülmedi her gün peşinden yüzlercesi koşuyor

Nilüfer ilçesinde galericilik yapan Ali Eren Soluk, hayvanlara karşı müthiş bir sevgi besliyor. Her gün aracıyla Bursa'nın farklı noktalarında 450 sokak köpeğini besliyor. Hiç ara vermeden günde 5 saatini sokak hayvanlarını beslemek için ayıran hayvanseverin beslemek için gittiği alanlarda yüzlerce köpek etrafını çevirerek saatlerce sevgi gösterisinde bulunuyor. Etrafını çeviren yüzlerce sokak köpeğini elleriyle besleyerek ortaya seyrine doyum olmayan manzaralar çıkmasını sağlıyor. Yüzlerce köpek benzer şekilde Soluk'un etrafını çevirerek üstüne zıplıyor, elini yüzünü yalıyor ve kendilerini her gün beslediği için ona teşekkür ediyor. Her gün 450 hayvanı besleyen Soluk, 150 kilo mama yediriyor. Bu mamaların yarısını gelen bağışlarla alırken yarasını ise kendi bütçesinden karşılıyor. Yüzlerce hayvanın Soluk'un etrafına sarmasıyla patlak veren eşsiz manzara izleyenlere keyfine doyumsuz anlar yaşatıyor.Hayvanları çok sevdiğini idda eden Ali Eren Soluk, "3 yıldır sahadayım Bursa'nın farklı noktalarına her gün giderek günlük 450 hayvanı besliyorum. Günde 150 kilo mamayı ellerimle sokak köpeklerine yediriyorum. Onlar beni çok seviyor. Farklı araçlarla da gitsem yüzlercesi etrafımı sararak sevgi gösterisinde buluyor. Etrafımı çeviren yüzlerce hayvanı ellerimle besliyorum. Bu zamana kadar hiç bir zararlarını görmedim, beni çok seviyorlar onları sevdiğimi hissediyorlar. Günde 5 saatimi onları beslemek için ayırıyorum. Mamaların bir kısmını gelen bağışlarla bir kısmını da kendi bütçemden karşılıyorum. Bundan vatandaşlara çağrım var sokakta yaşayan hayvanlara sahip çıksınlar sokakta yaşayan hayvanların 3 -5 yıl ömrü var onları güzel yaşasınlar" dedi.