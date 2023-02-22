Böyle ürünler yılda bir kere gelir! ŞOK'ta teknoloji bayramı var: Ucuza telefon, kulaklık, bilgisayar almak isteyenlere müjde!







ŞOK'TA TEKNOLOJİ, EV EŞYALARI VE TEMEL İHTİYAÇ ÜRÜNLERİ İÇİN FIRSATLAR! ŞOK, bu hafta teknoloji ürünlerinde ve ev eşyalarında büyük indirimler sunuyor. Müşterilerin dikkatini çeken ürünler arasında 2'li tava seti 169,95 TL, sahan seti 149,95 TL, 3'lü kek kalıbı 199 TL, paslanmaz 1.5 lt termos 299 TL, Naturel Küçük Boy Hasır Sepet 109,95 TL, Çekmece İçi 4 Bölmeli Düzenleyici 59,95 TL, Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 39,95 TL ve Terlik 59,95 TL gibi ürünler yer alıyor. Ayrıca, mutfak ürünlerinden olan pasta tabağı, sufle kabı, kase, şekerlik, büyük boy katlanabilir süzgeç, masa örtüsü ve kurulama bezi gibi ürünler de çok uygun fiyatlarla müşterileri bekliyor. Oyun tutkunları için de ŞOK'ta haftanın özel indirimlerinden faydalanabilecekler.





TEKNOLOJİK ÜRÜNLERDE DEV İNDİRİM

ŞOK MARKET NEDİR?

ŞOK'ta bu hafta yüzlerce indirim fırsatı sunulmakta, ev eşyalarından teknoloji ürünlerine, temel ihtiyaçlardan oyun tutkunlarına kadar her kesimin ihtiyacına cevap verecek ürünler bulunmaktadır.Bilgisayar, monitör, mouse, kulaklık, Türkçe destekli klavye gibi ürünler Gaming Monitör 3299 TL, Oyuncu Kulaklık 899 TL, Oyuncu Klavye 799 TL, Çift El Sensör Oyuncu Mouse 499 TL, 16 DDR4 512 GB SSD Freedoos Gaming PC 10499 TL, 16 DDR4 512 GB SSD Freedoos Gaming PC 10999 TL, İ3 8GB GTX6600 16 DDR4 512 GB Gaming PC 13999TL fiyatlarıyla satılıyor. A101 23 Şubat Aktüel Kataloğu’nda ise, Airfryer'in yanı sıra, Orta Boy Hasır Sepet 139,95 TL, Büyük Boy Hasır Sepet 159,95 TL, Küçük Boy Hasır Sepet 49,95 TL, Çekmece İçi 4 Bölmeli Düzenleyici 59,95 TL, Çok Amaçlı Kapaklı Kutu 59,95 TL, Raf Düzenleyici 34,95 TL, Kapı Önü Paspası 34,95 TL, Masajlı Duş Başlığı Seti 79,95 TL, Erkek Klasik Terlik 59,95 TL ve Kadın Terlik 59,95 TL gibi ürünler satışa sunuluyor. ŞOK, 22-28 Şubat 2023 tarihleri arasında alışveriş yapmak isteyen müşterileri şimdiden bekliyor. Müşterilerin fırsatları değerlendirmesi, yüksek kaliteli ürünleri uygun fiyata alması ve bunların yanı sıra oyun tutkunları için özel indirimlerden faydalanması mümkün.Şok Market, Türkiye'nin önde gelen perakende mağazalarından biridir. 1995 yılında kurulan Şok Market, uygun fiyatlı ürünleri ile müşterilerinin beğenisini kazanmıştır. Şok Market, Türkiye genelinde birçok şubesi ve online mağazası ile müşterilerine hizmet vermektedir. Şok Market, müşteri memnuniyetini her zaman en üst seviyede tutmayı hedeflemektedir. Bu nedenle, müşterilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için birçok farklı ürün kategorisinde ürünler sunmaktadır. Bunlar arasında gıda ürünleri, temizlik ürünleri, kişisel bakım ürünleri, ev tekstili ürünleri ve daha birçok ürün yer almaktadır. Şok Market, müşterilerine kaliteli ürünler sunarken uygun fiyatlarla satın almalarını sağlamaktadır. Şok Market, müşteri odaklı hizmet anlayışı ile müşterilerinin ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamayı hedeflemektedir. Mağazalarında müşterilere kolay ve rahat bir alışveriş deneyimi sunulmaktadır. Ayrıca, online mağazası ile müşterilerine online alışveriş imkanı da sunmaktadır. Şok Market, sürdürülebilirlik konusuna da önem vermektedir. Şirket, çevre dostu uygulamaları desteklemekte ve atık yönetiminde yenilikçi çözümler sunmaktadır. Ayrıca, toplumsal sorumluluk projelerine de yatırım yapmaktadır.