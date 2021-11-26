YAŞAM
26 Kasım 2021 - 11:23
Güncelleme: 26 Kasım 2021 - 11:42

Böyle vahşet görülmedi! Küçük çocuk, amcası tarafından kızgın kaşıkla yakıldı

Manisa'da bir kişi 10 yaşındaki yeğenini kızgın kaşıkla yaktı.

YAŞAM
26 Kasım 2021 - 11:23
Güncelleme: 26 Kasım 2021 - 11:42
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Böyle vahşet görülmedi! Küçük çocuk, amcası tarafından kızgın kaşıkla yakıldı
Manisa'da gerçekleşen alık almaz olayda edinilen bilgilere göre bir ilkokulda, öğrencisinin yüzünde ve ellerinde yanıklar gören İlkokul müdürü durumu hemen jandarmaya bildirdi. Jandarma ekiplerinin bu olayı araştırmasıyla, 10 yaşında olduğu öğrenilen çocuğun amcası tarafından kızgın kaşıkla yakıldığı ortaya çıktı. 




ÇOCUĞU YAKMA SEBBEİ PES DEDİRTTİ



Manisa’nın Muradiye Mahallesi Ayser Kani İlkokulunun müdürü, 10 yaşındaki öğrencisi Ö.K'nin, el ve yüzündeki yanıkları fark ederek durumu jandarma ekiplerine bildirmesiyle bir vahşet ortaya çıktı.Okul müdürünün ihbarı üzerine okula 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
10 yaşındaki Ö.K'nin ifadesinde, eve geç gittiği için amcasının çakmakla ısıttığı yemek kaşığını değdirerek elleri, yanakları ve ayaklarını yaktığını söylediği belirtildi.
Manisa Şehir Hastanesine götürülen Ö.K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Ekipler, amca E.K'yi gözaltına aldı.
 
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