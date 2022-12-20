Böylesi ancak Türkiye'de olur! Tam 28 kez teknik direktör değiştirdiler

Türkiye 2.Lig'de mücadele eden Adıyaman FK, peş peşe 3 sezonluk profesyonel lig macerasında tam 28 kez hoca değişikliğine giderek kırılması güç bir rekora imza attı. Güneydoğu temsilcisinde son olarak teknik direktör Süleyman Bilgin in görevine son verildiği öğrenildi. Türk futbolunun en önemli sorunlarından birinin istikrar olduğu söylenirdi. Bu problemin varlığı alt liglerde de kendini çeşitli örneklerle gösteriyor. 2018'de profesyonel liglerde mücadele etmeye başlayan Adıyaman FK takımı 28 farklı teknik direktör ile çalışarak futbol camiasında şok etkisi yarattı. 2018’ de amatör kümede mücadelesini sürdüren Adıyaman FK 2020' de 3. Lig' e yükselmişti. Adıyaman, devamında ise 2. Lig' e yükselmişti. Güneydoğu ekibi üç sezonluk profesyonel lig macerasında tam 28 kez hoca değiştirdi.

