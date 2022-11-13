Böylesi daha önce ne görüldü ne duyuldu! Tarım Kredi Marketleri resmen çıldırdı! Ayçiçek yağındaki büyük indirim devam ediyor! Tükenmeden koşun alın













15 KASIM'A KADAR DEVAM EDİYOR!

Türkiye'deki en uygun fiyatlı zincir market olma özelliğine sahip Tarım Kredi Market'te indirimler bitmiyor. Enflasyon ile mücadele doğrultusunda başlattığı kampanyalarını devam ettiren market, şimdi yeni kampanyası ayçiçek yağı indirimiyle dikkat çekmeyi başardı. Ayçiçek yağı fiyatlarında büyük bir indirim yapacağını açıklayan market, dediğini yaptı ve 15 Kasım'a kadar devam eden indirimini başlattı.Tarım Kredi Marketlerde Kasım ayının başında raflara yerleşen indirimli ayçiçek yağı kampanyası devam ediyor. Bu kapsamda 2 litrelik TK Anadolu ayçiçek yağı 65 TL'den satışa sunuldu. Söz konusu indirim için son tarih 15 Kasım 2022 olarak belirlendi.