Türkiye'deki en uygun fiyatlı zincir market olma özelliğine sahip Tarım Kredi Market'te indirimler bitmiyor. Enflasyon ile mücadele doğrultusunda başlattığı kampanyalarını devam ettiren market, şimdi yeni kampanyası ayçiçek yağı indirimiyle dikkat çekmeyi başardı. Ayçiçek yağı fiyatlarında büyük bir indirim yapacağını açıklayan market, dediğini yaptı ve 15 Kasım'a kadar devam eden indirimini başlattı.
YAŞAM
13 Kasım 2022 - 06:21
Böylesi daha önce ne görüldü ne duyuldu! Tarım Kredi Marketleri resmen çıldırdı! Ayçiçek yağındaki büyük indirim devam ediyor! Tükenmeden koşun alın
Diğer zincir marketlere göre daha uygun fiyatlarla alışveriş fırsatı sunan Tarım Kredi Market'te büyük indirimler devam ediyor. Ayçiçek yağında rekor bir indirim uygulayan marketin indirimi 15 Kasım tarihine kadar sürecek.
YAŞAM
13 Kasım 2022 - 06:21
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