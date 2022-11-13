YAŞAM
13 Kasım 2022 - 06:21

Böylesi daha önce ne görüldü ne duyuldu! Tarım Kredi Marketleri resmen çıldırdı! Ayçiçek yağındaki büyük indirim devam ediyor! Tükenmeden koşun alın

Diğer zincir marketlere göre daha uygun fiyatlarla alışveriş fırsatı sunan Tarım Kredi Market'te büyük indirimler devam ediyor. Ayçiçek yağında rekor bir indirim uygulayan marketin indirimi 15 Kasım tarihine kadar sürecek.

YAŞAM
13 Kasım 2022 - 06:21
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Böylesi daha önce ne görüldü ne duyuldu! Tarım Kredi Marketleri resmen çıldırdı! Ayçiçek yağındaki büyük indirim devam ediyor! Tükenmeden koşun alın


Türkiye'deki en uygun fiyatlı zincir market olma özelliğine sahip Tarım Kredi Market'te indirimler bitmiyor. Enflasyon ile mücadele doğrultusunda başlattığı kampanyalarını devam ettiren market, şimdi yeni kampanyası ayçiçek yağı indirimiyle dikkat çekmeyi başardı.

Ayçiçek yağı fiyatlarında büyük bir indirim yapacağını açıklayan market, dediğini yaptı ve 15 Kasım'a kadar devam eden indirimini başlattı.



 tarım kredi ayçiçek yağı indirimi

15 KASIM'A KADAR DEVAM EDİYOR!

Tarım Kredi Marketlerde Kasım ayının başında raflara yerleşen indirimli ayçiçek yağı kampanyası devam ediyor. Bu kapsamda 2 litrelik TK Anadolu ayçiçek yağı 65 TL'den satışa sunuldu. Söz konusu indirim için son tarih 15 Kasım 2022 olarak belirlendi.

EDİTÖR
Esmagül KOÇAK
Esmagül KOÇAK
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