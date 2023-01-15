İŞKUR ev hanımlarına yardım eli uzatırken destekler ise büyümeye başladı. 6.500 TL'lik ödemelerin haberi hızlıca yayılırken vatandaşlar başvuru şartlarını ve kimlerin yararlanabileceğini araştırmaya başladı. Pandemi sürecinde ekonomik zorluklar sıklıkla yaşanırken aylarda dükkanlar kapalı kalırken sokağa çıkma yasakları yaşandı. Bununla beraber enflasyon oranları bir anda yükselişe geçerken alım güçleri azaldı. Yaşanan ekonomik hareketlilik üzerine destekler ise yapılmaya başlandı. Devlet bir yandan vatandaşların iş bulmasına yardımcı olurken aynı zamanda ise maddi olarak da destekte bulundu. İşte, ev hanımlarına verilecek 6.500 TL destek ödemelerine ilişkin merak edilenler haberimizde yer almaktadır.
Finans
15 Ocak 2023 - 15:45
Böylesi daha önce yapılmadı! Çalışmayan kadınlar 6 bin 500 TL maaşa bağlanıyor! Evli olanlara ise...
İŞKUR tarafından mesleki eğitim kursları devam ederken bu defa ev hanımları da devreye girdi. Çalışmayan ev hanımları unutulmadı. İŞKUR tarafından ev hanımlarına destek gelirken istihdam yardımının yanı sıra 6.500 TL ödemeler hesaplara yatırılacak. İşte, ev hanımlarına yapılacak destek hakkında detaylar...
Finans
15 Ocak 2023 - 15:45