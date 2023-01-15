Böylesi daha önce yapılmadı! Çalışmayan kadınlar 6 bin 500 TL maaşa bağlanıyor! Evli olanlara ise...







İŞKUR'DAN EV HANIMLARINA MAAŞ DESTEĞİ







İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAM ŞARTLARI

İŞKUR ev hanımlarına yardım eli uzatırken destekler ise büyümeye başladı. 6.500 TL'lik ödemelerin haberi hızlıca yayılırken vatandaşlar başvuru şartlarını ve kimlerin yararlanabileceğini araştırmaya başladı. Pandemi sürecinde ekonomik zorluklar sıklıkla yaşanırken aylarda dükkanlar kapalı kalırken sokağa çıkma yasakları yaşandı. Bununla beraber enflasyon oranları bir anda yükselişe geçerken alım güçleri azaldı. Yaşanan ekonomik hareketlilik üzerine destekler ise yapılmaya başlandı. Devlet bir yandan vatandaşların iş bulmasına yardımcı olurken aynı zamanda ise maddi olarak da destekte bulundu. İşte, ev hanımlarına verilecek 6.500 TL destek ödemelerine ilişkin merak edilenler haberimizde yer almaktadır.İŞKUR milyonlarca kişiyi iş sahibi yaparken aynı zamanda destek ödemelerinde de yer almaktadır. Ev hanımlarına da kendi mesleklerini sahip olma fırsatı verilirken günlük çep harçlığı olarak 6.346 TL verilmesine karar verildi.-İŞKUR üzerinde kayıtlı olup işsiz olmak -15 yaşını tamamlamış olmak -İşverenin yakın akrabası ya da eşi olmamak -Kurum üzerinden verilen programların tamamlanması -iş ve meslek danışmanlığı hizmetinden faydalanmak.