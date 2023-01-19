GÜNDEM
19 Ocak 2023 - 14:54

Bozdağ'dan Erdoğan'ın adaylığında engel yoktur açıklaması: 'Cumhurbaşkanımızın adaylığı Anayasal hakkıdır'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 14 Mayıs'ta seçimin yapılacağını açıklamasının ardından başlayan adaylık tartışmalarına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığa başvurmasının anayasal hakkı olduğunu ve önünde hiçbir engelin olmadığını söyledi.

GÜNDEM
19 Ocak 2023 - 14:54
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Bozdağ'dan Erdoğan'ın adaylığında engel yoktur açıklaması: 'Cumhurbaşkanımızın adaylığı Anayasal hakkıdır'


Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 14 Mayıs tarihine çekilmesi iddiaları bir anda perde arkasından gündeme gelince, muhalefet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın artık Cumhurbaşkanı adayı olamayacağı suçlamalarını yöneltti. Kamuoyunda ortaya çıkan bu tartışmalar sonrası Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin bir açıklama geldi.

BAKAN BEKİR BOZDAĞ: "ANAYASAL HAKKIDIR, HİÇBİR ENGEL YOKTUR"

Bekir Bozdağ'dan Erdoğan'ın adaylığında engel yoktur açıklaması

2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Cumhur İttifakı ve Devlet eş adayı olarak ilan eden Bakan Bekir Bozdağ, Erdoğan'ın adaylığının anayasal bir hakkı olduğunu ve adaylığı ile ilgili de önünde hiçbir hukuki engel bulunmadığını ifade etti. Bakan Bozdağ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2018 yılında cumhurbaşkanlığı hükümetinin ilk başkanı olarak seçildiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Şu anda yapılacak olan seçim Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikinci seçimidir. Cumhurbaşkanımız bir cumhurbaşkanlığı hükümetinin ikinci cumhurbaşkanı olarak çalışıyor ve ikinci adaylığı. Anayasal bir engel yok. Ayrıca konuşan kişi seçimi izledikten sonra, Anayasa'nın 101. maddesini açıkladı. 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinde konu yürürlüğe girdi. Dolayısıyla Anayasa'nın 101. maddesinin ilk uygulaması 2018'de, ikinci uygulaması ise 2023'te olacak. Yani kanun öyle diyor. Ama adaleti kendi şartlarına göre sağlamaya çalışanlar. İddialarımız hukuk beyanlarıdır, iddia değil."

Bozdağ, Erdoğan'ın adaylığının sorun olmadığını belirterek, "Bizim cumhurbaşkanı adaylığımız onun anayasal hakkıdır ve önünde hiçbir engel yoktur. Herkes kanun icat etmek yerine seçimler için çalışsın, sahada yarışsın” dedi.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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