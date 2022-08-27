Brad Pitt, Angelina Jolie'den ayrıldıktan sonra yaşadıklarını anlattı







Angelina Jolie ve Brad Pitt ayrılığı







Dünyaca ünlü çift Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin 2019 senesindeki ayrılıkları dünya magazini gündemine oturmuştu. Brad Pitt'in ayrılıktan sonraki açıklamaları da merak ediliyor. Peki çiftin ayrılığının sebepleri neydi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Brad Pitt ve Angelina Jolie ayrılığından sonra insanlar sebeplerini oldukça merak etmeye başlamıştı. Brad Pitt ise verdiği röportajda ayrılık ile ilgili açıklamalar yapmıştı. Brad Pitt Jolie ile ayrıldıktan sonra alkol, uyuşturucu bağımlılığından kurtulabilmek için tedavi olduğunu ve Adsız Alkolikler Derneği'ne üye olduğunu da söyledi.Brad Pitt, kendisi için alkol içmenin güvenli bölge olduğunu ve alkol içerken kimsenin kendisini yargılamadığını belirtti. Daha sonra ise alkolün yalnızca kötü taraflarını ortaya çıkardığını fark ettiğini, özellikle 90'lı yıllarda tüm dikkatler kendi üzerine toplandığında çıkan haberlerle başa çıkmakta zorlandığı için uyuşturucu bağımlılığının arttığını, okulu bittikten sonra ise neredeyse her gün uyuşturucu almaya başladığını da belirtti.