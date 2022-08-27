MAGAZİN
27 Ağustos 2022 - 15:18

Brad Pitt, Angelina Jolie'den ayrıldıktan sonra yaşadıklarını anlattı

2019 senesinde ayrılan Brad Pitt ve Angelina Jolie çiftiyle ilgili hayranlarının araştırmaları devam ediyor. Peki ayrılık sonrasında Brad Pitt hangi açıklamaları yapmıştı? Tüm detaylar haberimizde.

MAGAZİN
27 Ağustos 2022 - 15:18
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Brad Pitt, Angelina Jolie'den ayrıldıktan sonra yaşadıklarını anlattı


Dünyaca ünlü çift Brad Pitt ve Angelina Jolie'nin 2019 senesindeki ayrılıkları dünya magazini gündemine oturmuştu. Brad Pitt'in ayrılıktan sonraki açıklamaları da merak ediliyor. Peki çiftin ayrılığının sebepleri neydi? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Angelina Jolie ve Brad Pitt ayrılığı

Brad Pitt ve Angelina Jolie ayrılığından sonra insanlar sebeplerini oldukça merak etmeye başlamıştı. Brad Pitt ise verdiği röportajda ayrılık ile ilgili açıklamalar yapmıştı. Brad Pitt Jolie ile ayrıldıktan sonra alkol, uyuşturucu bağımlılığından kurtulabilmek için tedavi olduğunu ve Adsız Alkolikler Derneği'ne üye olduğunu da söyledi. 



Brad Pitt Angelina Jolie Ayrılığı

Brad Pitt, kendisi için alkol içmenin güvenli bölge olduğunu ve alkol içerken kimsenin kendisini yargılamadığını belirtti. Daha sonra ise alkolün yalnızca kötü taraflarını ortaya çıkardığını fark ettiğini, özellikle 90'lı yıllarda tüm dikkatler kendi üzerine toplandığında çıkan haberlerle başa çıkmakta zorlandığı için uyuşturucu bağımlılığının arttığını, okulu bittikten sonra ise neredeyse her gün uyuşturucu almaya başladığını da belirtti. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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