Brad Pitt'in bir film galasına etekle katılması sosyal medyanın gündemine oturdu!

58 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt Bulet Train isimli filmin galasına katıldı. Galaya etekle gelen Brad Pitt oldukça dikkat çekti. Brad Pitt'in o görüntüleri sosyal medyayı salladı. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
Brad Pitt galaya etekle katıldı59 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt kendisinin de rol aldığı Bullet Train isimli filmin galasına katıldı. Kırmızı halıda yürüyen Brad Pitt'in galaya etekle katılması dikkatlerden kaçmadı.
Ünlü oyuncu güneş gözlüğü, kolye, siyah bot, ceket ve pembe gömlekle kombinini tamamladı.