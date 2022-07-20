DÜNYA
20 Temmuz 2022 - 22:16

Brad Pitt'in bir film galasına etekle katılması sosyal medyanın gündemine oturdu!

Ünlüler geçidi olan Bullet Train isimli filmin galasına katılan Brad Pitt'in etek giymesi oldukça dikkat çekti. Tüm detaylar haberimizde.

DÜNYA
20 Temmuz 2022 - 22:16
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Brad Pitt'in bir film galasına etekle katılması sosyal medyanın gündemine oturdu!


58 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt Bulet Train isimli filmin galasına katıldı. Galaya etekle gelen Brad Pitt oldukça dikkat çekti. Brad Pitt'in o görüntüleri sosyal medyayı salladı. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Brad Pitt galaya etekle katıldı

59 yaşındaki dünyaca ünlü oyuncu Brad Pitt kendisinin de rol aldığı Bullet Train isimli filmin galasına katıldı. Kırmızı halıda yürüyen Brad Pitt'in galaya etekle katılması dikkatlerden kaçmadı. 



Brad Pitt Film Galasına Etekle Katıldı

Ünlü oyuncu güneş gözlüğü, kolye, siyah bot, ceket ve pembe gömlekle kombinini tamamladı. 

EDİTOR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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