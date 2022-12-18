Branco Van den Boomen'den Aslan'a mesaj! Gelmeye sıcak bakıyor













Galatasaray, geçtiğimiz günlerde hazırlık karşılaşmasında Fransa Ligue 1 ekibi Toulouse ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Gomis ve Mertens'in attığı gollerle 2-1 kazanan Galatasaray, hazırlık maçlarındaki ilk galibiyetini böylelikle almış oldu.Hazırlık maçlarını tamamlayan Galatasaray, İstanbul'a dönerek Ziraat Türkiye Kupası’ndaki Keçiörengücü maçına hazırlanacak. Bu arada Aslan'da ara transfer dönemi çalışmaları ise devam ediyor. Lucas Torreira ve Sergio Oliveria'dan çok memnun olan Okan Buruk, bu bölgeye bir takviye istedi. Başkan Dursun Özbek ve Sportif Direktör Erden Timur önderliğinde yürütülen çalışmalarda Toulouse'un orta sahası Branco Van den Boomen gündeme geldi. Geçtiğimiz gün oynanan hazırlık maçında da forma giyen futbolcu oynadığı futbol ile Galatasaray'dan olumlu not aldı. Galatasaray'ın önümüzdeki günlerde bu transfer için Fransız kulübünün kapısını çalması bekleniyor. Maç sonrası ise Branco Van den Boomen Galatasaray'a transferi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Henüz resmi bir teklifin olmadığını ileten Branco Van den Boomen, Galatasaray'ın kendisini izlettiğinin farkında olduğunu söyleyerek bu transfere sıcak baktığını iletti. Geçtiğimiz sezon Fransa Ligue 1'de Toulouse forması ile 12 gol 13 asist yapan futbolcu bütün dikkatleri üzerine çekti. Hollandalı yıldızın Fransız kulübü ilr olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.