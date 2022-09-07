Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunsporumuz 29 yaşındaki forvet oyuncusu Brandley Kuwas ile anlaşma sağlamıştır. Brandley Kuwas'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında oldukça verimli geçiren bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.
SPOR
07 Eylül 2022 - 16:30
Brandley Mack-Olien Kuwas, Giresunspor'da
Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor, 29 yaşındaki forvet Brandley Mack-Olien Kuwas'ı transfer ettiğini açıkladı.
SPOR
07 Eylül 2022 - 16:30
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