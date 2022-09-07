Brandley Mack-Olien Kuwas, Giresunspor’da

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunsporumuz 29 yaşındaki forvet oyuncusu Brandley Kuwas ile anlaşma sağlamıştır. Brandley Kuwas'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında oldukça verimli geçiren bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.