EKONOMİ
01 Mart 2023 - 11:20

Brent petrol düştü akaryakıt ve otogaz fiyatları güncellendi: Peş peşe 2 indirim geldi! İşte 1 Mart 2023 Çarşamba illere göre benzin motorin ve LPG fiyatları

Son zamanlarda en çok zamlanan akaryakıt fiyatları ile ilgili yeni bir fiyat güncellemesi yapıldı. Peki akaryakıta indirim mi geliyor? Güncel fiyatlar nasıl? Tüm detaylar haberimizde.

EKONOMİ
01 Mart 2023 - 11:20
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Brent petrol düştü akaryakıt ve otogaz fiyatları güncellendi: Peş peşe 2 indirim geldi! İşte 1 Mart 2023 Çarşamba illere göre benzin motorin ve LPG fiyatları
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Araç sahipleri son dönemde akaryakıt piyasasında yaşanan fiyat hareketliliği sebebiyle mağdur oluyor. Son gelen habere göre az da olsa araç sahiplerinin yüzü gülecek! Peki güncel akaryakıt fiyatları nasıl olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Brent petrolün belirlediği akaryakıt fiyatları sebebiyle ülkemizde de fiyatlarda sık sık hareketlilik yaşanıyor. Akaryakıt fiyatlarında son olarak yine zam yapılmasından sonra gelen bilgilere göre büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları güncellenerek 61 kuruş indirim yapılacağı öğrenildi. Yapılacak indirim sonrasında büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde belirlendi;



Güncel Akaryakıt Fiyatları

-İstanbul Anadolu Yakası 1 litre benzin 20.43 TL

-İstanbul Anadolu Yakası 1 litre motorin fiyatı 20.62 TL

-İstanbul Anadolu Yakası 1 litre LPG fiyatı 10.75 TL

-İstanbul Avrupa Yakası 1 litre benzin fiyatı 20.48 TL

-İstanbul Avrupa Yakası 1 litre motorin fiyatı 20.68 TL

-İstanbul Avrupa Yakası 1 litre LPG fiyatı 10.75 TL

-Ankara 1 litre benzin 20.82 TL

-Ankara 1 litre motorin 21.04 TL

-Ankara 1 litre LPG 11.37 TL

-İzmir 1 litre benzin 20.79 TL

-İzmir 1 litre motorin 21.09 TL

-İzmir 1 litre LPG 11.04 TL olarak satışa sunuluyor. 

EDİTÖR
Gizem Eroğlu
Gizem Eroğlu
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