Brent petrol düştü akaryakıt ve otogaz fiyatları güncellendi: Peş peşe 2 indirim geldi! İşte 1 Mart 2023 Çarşamba illere göre benzin motorin ve LPG fiyatları







GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI







Araç sahipleri son dönemde akaryakıt piyasasında yaşanan fiyat hareketliliği sebebiyle mağdur oluyor. Son gelen habere göre az da olsa araç sahiplerinin yüzü gülecek! Peki güncel akaryakıt fiyatları nasıl olacak? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.Brent petrolün belirlediği akaryakıt fiyatları sebebiyle ülkemizde de fiyatlarda sık sık hareketlilik yaşanıyor. Akaryakıt fiyatlarında son olarak yine zam yapılmasından sonra gelen bilgilere göre büyük şehirlerde akaryakıt fiyatları güncellenerek 61 kuruş indirim yapılacağı öğrenildi. Yapılacak indirim sonrasında büyük şehirlerde güncel akaryakıt fiyatları şu şekilde belirlendi;-İstanbul Anadolu Yakası 1 litre benzin 20.43 TL -İstanbul Anadolu Yakası 1 litre motorin fiyatı 20.62 TL -İstanbul Anadolu Yakası 1 litre LPG fiyatı 10.75 TL -İstanbul Avrupa Yakası 1 litre benzin fiyatı 20.48 TL -İstanbul Avrupa Yakası 1 litre motorin fiyatı 20.68 TL -İstanbul Avrupa Yakası 1 litre LPG fiyatı 10.75 TL -Ankara 1 litre benzin 20.82 TL -Ankara 1 litre motorin 21.04 TL -Ankara 1 litre LPG 11.37 TL -İzmir 1 litre benzin 20.79 TL -İzmir 1 litre motorin 21.09 TL -İzmir 1 litre LPG 11.04 TL olarak satışa sunuluyor.