Brent petrol düştü benzin - motorin fiyatlarına peş peşe indirim müjdesi geldi! Araç sahipleri göbek atacak! İşte, 28 Şubat Salı akaryakıt indirimi sonrası benzin ve motorin fiyatlarında son durum

AKARYAKIT FİYATLARINDA SON DURUM!













BRENT PETROLDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR

BENZİNE İNDİRİM GELDİ

İSTANBUL’DA AKARYAKIT FİYATLARI

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Brent petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkiledi. Benzin ve motorin fiyatında düşüş yaşandı. Benzinde 46 kuruş, motorinde ise 61 kuruş indirim oldu. Akaryakıt fiyatlarındaki değişimleri günlük takip eden bir çok araç sahibi akaryakıt fiyatlarındaki son durumu haberimizden öğrenebilir.Brent petrol ve dolar/TL kurunda yaşanan değişim akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. Yılbaşında 21, 14 olan benzine ve 23,50 den satılan motorin şubat ayında indirim yansıdı. Benzin de 46 kuruş, motorin de ise 61 kuruş indirim yansıdı.21 Şubat 2023 ‘te 84,30 olan petrol fiyatı dün saat 09.44 itibarıyla yüzde 1,02 azalma gösterdi. Günü 83,21 dolar olarak kapatan petrolün varil fiyatı değişti.Benzin fiyatlarına da indirim yapıldı. Buna göre 23 Şubat'tan itibaren benzin fiyatları 48 kuruş geriledi.İstanbul Anadolu yakasında benzin 20,39 TL, motorin ise 20,54 TL, LPG 11.73 TL’den satılıyor. Avrupa Yakası'nda bir litre benzin 20,45 TL, motorin 20,61 TL, LPG 11,99 TL.Benzin Ankarada, 20,76 TL, Motorin fiyatı: 20,95 TL LPG fiyatı: 11,99 TLBenzin 20,69 TL, Motorin fiyatı: 21,00 TL, LPG fiyatı: 11,79 TL’den satılıyor.