Brent petrol düştü! İndirim için gözler istasyonlarda! İşte 1 Mart 2023 benzin-motorin fiyatları: Shell, petrol ofisi, opet güncel akaryakıt listre fiyatları







İNDİRİM VEYA ZAM BEKLENMİYOR







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ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatları bir hafta durdu. Benzin ve motorine son zam 14Şubat'ta gerçekleşti. Mart ayının ardından indirimler gelmeye başladı. 23 Şubat Perşembe günü benzinde, 24 Şubat Cuma günü ise motorinde indirim yapıldı. Benzin grubu 48 kuruş, motorin grubu ise 63 kuruş indirim aldı.Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıt fiyatında daha fazla azalma veya artış olmayacak.Benzinin litre fiyatı 20,42 Türk Lirası Motorinin litre fiyatı 20,61 Türk Lirası LPG litre fiyatı 11,73 Türk LirasıBenzinin litre fiyatı 20,45 Türk Lirası Motorinin litre fiyatı 20,67 Türk Lirası LPG litre fiyatı 11,99 Türk LirasıBenzinin litre fiyatı 20,76 Türk Lirası Motorinin litre fiyatı 21,02 Türk Lirası LPG litre fiyatı 11,99 Türk LirasıBenzinin litre fiyatı 20,72 Türk Lirası Motorinin litre fiyatı 21,08 Türk Lirası LPG litre fiyatı 11,76 Türk Lirası