EKONOMİ
28 Şubat 2023 - 21:54

Brent petrol düştü! İndirim için gözler istasyonlarda! İşte 1 Mart 2023 benzin-motorin fiyatları: Shell, petrol ofisi, opet güncel akaryakıt listre fiyatları

Brent petrolün varil fiyatındaki düşüş geçtiğimiz hafta pompada iki kez görüldü. Brent ham petrolünün büyük ölçüde değişmeden, bu hafta 82$ civarında alıcı bulmasıyla, yakıt fiyatları fazla yükselmedi veya düşmedi. 1 Mart benzin mazot fiyatları ne durumda, akaryakıt ile ilgili son durum nedir, güncel akaryakıt fiyatları ne? Soruları ise merak edilmeye başlandı. Daha fazla detaya haberimizden göz atabilirsiniz…

EKONOMİ
28 Şubat 2023 - 21:54
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Brent petrol düştü! İndirim için gözler istasyonlarda! İşte 1 Mart 2023 benzin-motorin fiyatları: Shell, petrol ofisi, opet güncel akaryakıt listre fiyatları
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Akaryakıt fiyatları bir hafta durdu. Benzin ve motorine son zam 14Şubat'ta gerçekleşti. Mart ayının ardından indirimler gelmeye başladı. 23 Şubat Perşembe günü benzinde, 24 Şubat Cuma günü ise motorinde indirim yapıldı. Benzin grubu 48 kuruş, motorin grubu ise 63 kuruş indirim aldı.

benzin fiyatı

İNDİRİM VEYA ZAM BEKLENMİYOR



Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıt fiyatında daha fazla azalma veya artış olmayacak.

İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI

ANADOLU YAKASI

Benzinin litre fiyatı 20,42 Türk Lirası

Motorinin litre fiyatı 20,61 Türk Lirası

LPG litre fiyatı 11,73 Türk Lirası

AVRUPA YAKASI

Benzinin litre fiyatı 20,45 Türk Lirası

Motorinin litre fiyatı 20,67 Türk Lirası

LPG litre fiyatı 11,99 Türk Lirası

benzin fiyatLARI

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinin litre fiyatı 20,76 Türk Lirası

Motorinin litre fiyatı 21,02 Türk Lirası

LPG litre fiyatı 11,99 Türk Lirası

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzinin litre fiyatı 20,72 Türk Lirası

Motorinin litre fiyatı 21,08 Türk Lirası

LPG litre fiyatı 11,76 Türk Lirası

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