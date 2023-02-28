Brent petrol düştü! İndirim için gözler istasyonlarda! İşte 1 Mart 2023 benzin-motorin fiyatları: Shell, petrol ofisi, opet güncel akaryakıt listre fiyatları

Akaryakıt fiyatları bir hafta durdu. Benzin ve motorine son zam 14Şubat'ta gerçekleşti. Mart ayının ardından indirimler gelmeye başladı. 23 Şubat Perşembe günü benzinde, 24 Şubat Cuma günü ise motorinde indirim yapıldı. Benzin grubu 48 kuruş, motorin grubu ise 63 kuruş indirim aldı.
İNDİRİM VEYA ZAM BEKLENMİYOR
Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre akaryakıt fiyatında daha fazla azalma veya artış olmayacak.
İSTANBUL AKARYAKIT FİYATLARI
ANADOLU YAKASI
Benzinin litre fiyatı 20,42 Türk Lirası Motorinin litre fiyatı 20,61 Türk Lirası LPG litre fiyatı 11,73 Türk Lirası
AVRUPA YAKASI
Benzinin litre fiyatı 20,45 Türk Lirası Motorinin litre fiyatı 20,67 Türk Lirası LPG litre fiyatı 11,99 Türk Lirası
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzinin litre fiyatı 20,76 Türk Lirası Motorinin litre fiyatı 21,02 Türk Lirası LPG litre fiyatı 11,99 Türk Lirası
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzinin litre fiyatı 20,72 Türk Lirası Motorinin litre fiyatı 21,08 Türk Lirası LPG litre fiyatı 11,76 Türk Lirası