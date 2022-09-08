EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 18:53

Brent petrol fiyatı yerle bir oldu! 90 doların altında! 8 Eylül 2022 Brent petrol varil fiyatı

Brent petrol varil fiyatı dün 96.99 dolara kadar yükselirken, bugün resmen yerle bir oldu. 90 doların altına kadar düşen Brent petrolün ne kadar olduğu merakla araştırılıyor. Peki, 8 Eylül 2022 Brent petrol varil fiyatı ne oldu? İşte 8 Eylül 2022 Brent petrolün varıl fiyatı…

EKONOMİ
08 Eylül 2022 - 18:53
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Brent petrol fiyatı yerle bir oldu! 90 doların altında! 8 Eylül 2022 Brent petrol varil fiyatı


Geçtiğimiz gün 96,99 seviyesinde güne başlayan brent petrol varil fiyatı bugün yere çakıldı. Brent petrol varil fiyatı bugün şu dakikalarda 90 doların altına kadar geriledi. Bununla beraber brent petrolün varil fiyatı 19 Ocak 2022 tarihinden bu yana en düşük seviyelerine geriledi.

Brent Petrol Fiyatları Dibi Gördü!

Brent petrol varil fiyatı an itibariye 90 doların altına kadar geriledi. Brent petrol şu dakikalarda 88,3 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Brent Petrol Varil Fiyatı Neden Düşüşte?



Uluslararası piyasalarda Brent petrol 90 doların altında fiyatlandırılıyor. Bugün yatay seviyede seyir etmesiyle birlikte 88,3 Dolar seviyelerinden işlem görmekte. Bununla beraber Brent petrol 19 Ocak 2022 tarihinden bu yana en düşük seviyeden işlem görüyor.

Avrupa’da yaşanan enerji kıtlığından kaynaklı olarak klimalar belirli derecelere ayarlanıp kullanılırken, konutlarda da kaloriferlerin dereceleri düşürülüyor. Bununla beraber enerji darboğazından çıkmayı amaçlayan AB ülkeleri yüksek fiyattan enerji alımını minimum seviyelere düşürmeyi amaçlıyor.

Avrupa’da doğal gaz fiyatları bugün bir önceki güne oranla düşüş hızını arttırmış durumda. Sanayi talebinin zayıflaması, AB Komisyonu’nun enerji fiyatlarına azami limit getirmeyi planlamasıyla fiyatların düşmesi etkilendi.

Brent petrol

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, dün çevrim içi düzenledikleri 32'nci Bakanlar Toplantısı'nda ekim ayı için grubun ağustos ayındaki üretim seviyelerine geri dönülmesi konusunda anlaşma sağlandı ve günlük 100 bin varil üretim kesintisine gitme kararı alındı.

Grup tarafından alınan kararla, piyasa oyuncularınca sembolik bir düşüş olarak algılanıyor. Uygulama zorluklarından kaynaklı olarak gerçekleşecek olan kesintinin bu seviyenin de altında kalacağına yönelik beklentilerin karardan önce düşüş yaşamasına neden oldu.

Brent petrol

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman 22 Ağustos 2022 tarihinde yaptığı açıklamasında, grubun petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüşlere oranla üretimi kısmaya hazır pozisyonda olduğunu belirtmişti.

Çin’de tekrardan alınmaya başlayan koronavirüs tedbirlerinin neden olduğu zayıf talep beklentileri ve ekonomik yavaşlamanın fiyatlar üzerinde endişe verici baskı oluşturduğu belirtildi. Brent petrol fiyatlarında teknik anlamda 95,66 ile 96,67 dolar aralığının direnç, 94,65 ile 93,64 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

EDİTOR
Ali Çöleli
Ali Çöleli
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