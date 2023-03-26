Brent petrol geri çekilince akaryakıtta indirimin yolu açıldı!







BENZİNDE İNDİRİM BEKLENTİSİ





28 MART 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL Anadolu Yakası







İSTANBUL Avrupa Yakası

ANKARA

İZMİR

Milyonlarca sürücü akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyorlar. Akaryakıt fiyat trendlerini Brent petrol tarafında olan dalgalanmalar yönlendiriyor. 75 dolar seviyesine gerileyen Brent ham petrolü daha da düştü. Bildiğiniz gibi Diesel Grup 80 kuruşluk son fiyat artışını 21 Mart'ta yapmıştı. Motorin fiyatları 20 liranın üzerine çıkarken, benzin ve LPG fiyatları değişmedi.Son fiyat artışının ardından bu kez indirim haberi paylaşıldı. Sektörden kaynaklar, benzin indirimlerinin Salı günü başlayacağını söyledi. 28 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olan 81 kuruş tutarında benzin indirimi de pompa fiyatına yansıyacak. Şu an için motorin fiyatlarına dair bir indirim haberi yok.Benzin satış fiyatı: 20,51 TL Motorin satış fiyatı: 20,39 TL LPG satış fiyatı:11,63 TLBenzin satış fiyatı: 20,54 TL Motorin satış fiyatı: 20,45 TL LPG satış fiyatı:12,09 TLBenzin satış fiyatı: 20,93 TL Motorin satış fiyatı: 20,84 TL LPG satış fiyatı: 12,10 TLBenzin satış fiyatı: 20,93 TL Motorin satış fiyatı: 20,98 TL LPG satış vfiyatı: 11,88 TL