EKONOMİ
26 Mart 2023 - 11:15

Brent petrol geri çekilince akaryakıtta indirimin yolu açıldı!

Brent petrolde fiyatların 75 dolara gerilemesi sonucu akaryakıt ürünlerine indirim haberi paylaşıldı. Sektör temsilcilerine göre indirim Salı günü yürürlüğe girecek.

EKONOMİ
26 Mart 2023 - 11:15
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Brent petrol geri çekilince akaryakıtta indirimin yolu açıldı!


Milyonlarca sürücü akaryakıt fiyatlarını yakından takip ediyorlar. Akaryakıt fiyat trendlerini Brent petrol tarafında olan dalgalanmalar yönlendiriyor. 75 dolar seviyesine gerileyen Brent ham petrolü daha da düştü. Bildiğiniz gibi Diesel Grup 80 kuruşluk  son fiyat artışını 21 Mart'ta yapmıştı. Motorin fiyatları 20 liranın üzerine çıkarken, benzin ve LPG fiyatları değişmedi.

BENZİNDE İNDİRİM BEKLENTİSİ

Brent petrol geri çekilince akaryakıtta indirimin yolu açıldı!

Son fiyat artışının ardından bu kez indirim haberi paylaşıldı. Sektörden kaynaklar, benzin indirimlerinin Salı günü başlayacağını söyledi. 28 Mart 2023 tarihinden itibaren geçerli olan 81 kuruş tutarında benzin indirimi de pompa fiyatına yansıyacak. Şu an için motorin fiyatlarına dair bir indirim haberi yok.

28 MART 2023 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL Anadolu Yakası



Benzin satış fiyatı: 20,51 TL

Motorin satış fiyatı: 20,39 TL

LPG satış fiyatı:11,63 TL

İSTANBUL Avrupa Yakası

Benzin satış fiyatı: 20,54 TL

Motorin satış fiyatı: 20,45 TL

LPG satış fiyatı:12,09 TL

ANKARA

Benzin satış fiyatı: 20,93 TL

Motorin satış fiyatı: 20,84 TL

LPG satış fiyatı: 12,10 TL

İZMİR

Benzin satış fiyatı: 20,93 TL

Motorin satış fiyatı: 20,98 TL

LPG satış vfiyatı: 11,88 TL

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