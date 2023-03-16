Brent petrol sert çakıldı, düşüş araç sahiplerine yaradı! Akaryakıta dev indirim bekleniyor: Aracına benzin, motorin, LPG alanlar dikkat













"FED KARARINDA NETLİK SAĞLANANA KADAR..."

MOTORİN İNDİRİMİ

40 TL KAR

Petrol, Uluslararası Enerji Ajansı'nın (BAE) Rusya'nın daha fazla petrol ürettiğini ve piyasanın arz fazlası olduğunu söylemesinin ardından 90 günün en düşük seviyesinden kapattıktan sonra 70 doların altına düştü.Alınan bilgilere göre vadeli petrol fiyatları Aralık 2021'den bu yana ilk kez Nisan'da %2,2 düştü ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın Petrol Piyasalarına Bakış raporu Rusya'nın piyasaya daha fazla petrol koyabileceğini söyledi ve bolluk geçti, düşüyor 70 doların altında. 69.76 dolara. Ham petrol fiyatları o zamandan beri toparlandı ve 70.15$'a yükseldi.ABD ham petrol vadeli işlemleri son iki seansta %7 düştükten sonra varil başına 72 dolara yükseldi. Çin'deki ekonomik aktivitede daha fazla güçlenme belirtileri olmasına rağmen, toparlanma düzensiz oldu. En büyük ABD bankalarından biri olan Silicon Valley Bank'ın (SVB) iflası bankacılık sektörünü sekteye uğratırken, yükselen ABD enflasyonu piyasayı bir başka Fed faiz artırımı için yükseltti. Philip Nova analisti Priyanka Sachdeva, “Petrol yatırımcıları, Fed’in politika kararında daha fazla netlik kazanana kadar oynaklığa göre fiyatlama yapması gerekiyor. Yaşanan keskin düşüş SVB krizine karşı anormal bir tepki gibi görünüyor” ifadelerine yer verdi.Dün gece yarısı itibari ile Dizel Grubu 71 Kürş fiyat indirimi yapmış ve değişiklik pompa fiyatına yansımıştır. Benzin fiyatlarında herhangi bir değişiklik olmadı.Örnek olarak 50 litre deposu olan bir araç deposunu 71 kuruş indirimle 40 lira daha ucuza dolduracak. Güncel pompa fiyatına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 20,88 Türk Lirası Benzinin litresi ortalama 20,48 Türk Lirası.