Brent Petrol sıçradı! Benzin ve motorinde yeni zam sinyali! Tabelalar yeniden değişiyor







AKARYAKITA ZAM MI GELİYOR? BRENT PETROL YÜKSELİŞ İVMESİNE GİRDİ PİYASALARDA 88 DOLARA YAKLAŞTI







Brent petrol fiyatlarında yükseliş eğilimi devam ediyor. Uluslararası piyasalarda Brent ham petrolünün fiyatı varil başına 88 dolara yaklaştı. Brent petrolündeki artış Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkileyecektir.Brent petrolün varil fiyatı Cuma günü 87,79 dolara yükseldikten sonra 87,63 dolardan kapandı. Bir varil Brent ham petrolü bugünün 10:18'deki kapanışına göre %0,03 düşerek 87,60$'a geriledi. Aynı dakikalarda West Texas Crude Oil (WTI) varili 81.61 dolardan alıcı buldu. Petrol fiyatları, Çin'in ekonomik toparlanma hızına ve olası bir ABD durgunluğuna ilişkin belirsizlik nedeniyle düştü. Asya piyasalarında bir hafta sürecek” Ay Yeni Yılı”tatilinin petrol talebini olumsuz etkileyeceği endişeleri ve Covid-19 vakalarındaki artışın devam etmesi fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor. Piyasalar bu hafta ABD büyüme verilerine odaklandı. Geçen yılın dördüncü çeyreğine ait verilerin, dünyanın en büyük ekonomisindeki durgunluğu çevreleyen belirsizliği vurgulaması bekleniyor. Bu süre zarfında, faiz oranlarındaki hızlı artış nedeniyle ekonomik büyümenin bir önceki çeyreğe göre yavaşlaması bekleniyor. Çin'de, Covid-19 kısıtlamalarının kaldırılması ve uluslararası seyahate tekrar izin verilmesiyle ekonominin toparlanması bekleniyor. ABD'de olası bir durgunluğun Çin'den kaynaklanan talep artışını yavaşlatabileceğine dair endişeler fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmaya devam ediyor. Teknik olarak Brent Petrol'ü 87.57 ile 87.73$ aralığında direnç ve 87.41 ile 87.25$ aralığında destek olarak takip edebileceklerini söylüyorlar.