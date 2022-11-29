Brent petrol tepetaklak oldu, yeni indirim geldi! Motorine yeni indirim geliyor: Duyan depo fulleyecek!







Motorine indirim geliyor







Gece yarısından itibaren geçerli olacak

Brent petrolde yaşanan fiyat düşüşü akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son bir hafta içerisinde beş kez akaryakıt indirimi açıklanmıştı. Bugün itibarıyla yeni bir indirim haberi daha geldi. Brent petrolde yaşanan hareketlilik benzin ve motorin fiyatlarını gitgide düşürüyor. İşte akaryakıt fiyatlarında son durum…Akaryakıt fiyatlarına yeni bir indirim haberi daha paylaşıldı. Önceki günlerde gece yarısından itibaren motorine 82 kuruşluk indirim yapılmıştı. Aynı gün içerisinde brent petrolün daha da gerilemesi nedeniyle bir indirim kararı daha alındı.Alınan bilgilere göre, motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 58 kuruş daha indirim yapılacağı öğrenildi. Bu indirimle birlikte motorinin litre fiyatına üst üste dört kez indirim gelmiş oldu. Bu gece yarısından itibaren yapılacak indirimle beraber motorin fiyatı 23 TL’nin altına gerileyecek.G7 ülkelerinden gelen açıklamalar ile birlikte brent petrol tarafındaki düşüş devam ediyor. Son olarak 82 dolar seviyesine kadar gerileyen petrol fiyatları akaryakıt fiyatlarını düşürdü. 2022 yılı başından bu yana yapılan zamlar nedeniyle motorinin litre fiyatı 30 liraya kadar dayanmıştı. Bir zam bir indirim şeklinde devam eden fiyat güncellemeleriyle birlikte motorinin litre fiyatı 23 liraya kadar gerilemişti. Son olarak yapılan 58 kuruşluk indirimle birlikte motorinin litre fiyatı bu gece yarısından itibaren 23 liranın altına düşüyor. Benzin ve motorine yapılan peş peşe indirimler sonrasında LPG için de bir indirim beklentisi oluştu. Ancak şu an LPG için herhangi bir indirim açıklaması bulunmuyor.