Brent petrol tepetaklak oldu, yeni indirim geldi! Motorine yeni indirim geliyor: Duyan depo fulleyecek!

Brent petrolde yaşanan fiyat düşüşü akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Son bir hafta içerisinde beş kez akaryakıt indirimi açıklanmıştı. Bugün itibarıyla yeni bir indirim haberi daha geldi. Brent petrolde yaşanan hareketlilik benzin ve motorin fiyatlarını gitgide düşürüyor. İşte akaryakıt fiyatlarında son durum…
Motorine indirim geliyorAkaryakıt fiyatlarına yeni bir indirim haberi daha paylaşıldı. Önceki günlerde gece yarısından itibaren motorine 82 kuruşluk indirim yapılmıştı. Aynı gün içerisinde brent petrolün daha da gerilemesi nedeniyle bir indirim kararı daha alındı.
Alınan bilgilere göre, motorine bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 58 kuruş daha indirim yapılacağı öğrenildi. Bu indirimle birlikte motorinin litre fiyatına üst üste dört kez indirim gelmiş oldu. Bu gece yarısından itibaren yapılacak indirimle beraber motorin fiyatı 23 TL’nin altına gerileyecek.